府中市とまちづくり府中（所在地：東京都府中市、代表取締役社長：槇ヶ垰俊一)は、2026年3月22日(日)に府中駅前ペデストリアンデッキほか府中駅前商業施設にて「Fuchu Balloon Festival（フチュウ バルーンフェスティバル）」を開催します。

府中駅前がカラフルで賑やかなバルーンいっぱいの世界に！複数会場でバルーンショーやワークショップ、フォトスポットなど華やかなバルーンでいっぱいの一日をお楽しみいただけます。今年は合計1,000個のバルーンが降り注ぐ、バルーンドロップも開催。他にもミニマルシェやキーワードラリーなど、コンテンツを豊富にご用意。

開催概要

Fuchu Balloon Festival 2026（フチュウ バルーンフェスティバル）日時：令和8年3月22日(日) 11時～16時 場所：府中スカイナード、府中駅前商業施設（京王線府中駅すぐ／JR府中本町駅より徒歩8分）※雨天の場合、プログラムの一部を変更し実施します

https://www.p0p0-balloon.com/fuchu-balloon-festival-2026

主催：府中市、まちづくり府中企画・運営：EMIJINGU BALLOON LABO、p0p0balloon協力：ル・シーニュ、くるる、ミッテン府中・フォーリス、ぷらりと京王府中後援：むさし府中商工会議所、府中観光協会、府中市商店街連合

◆開催のお知らせ等、最新情報はまちづくり府中公式SNSでご確認ください。Instagram https://www.instagram.com/fuchu_machi/X https://x.com/machi_fuchu

コンテンツ紹介

【バルーンショー】カラフルなバルーンでお届けする30分のステージショーを、今年は全7回開催！「アニマル」「森」「スイーツ」に加えて、新テーマ“フラワー”演目も登場🌸【バルーンドロップ】合計1,000個のバルーンが一斉に降り注ぐ、圧巻のバルーンドロップ！今年はなんと2会場で同時開催。みんなで一緒にラストを盛り上げよう！

【ワークショップ】バルーンでリュックを作ったり、マラカスを作ってダンスをしたり、毎年大人気のワークショップです。※事前予約制、有料※先着にて3/4(水)12時～受付開始【金子しんぺい パントマイムショー＆ワークショップ】パントマイムアーティスト金子しんぺいさんが登場！バルーンを“人間のような存在”に見立て、身体表現で命を吹き込む特別パフォーマンス✨ショーだけでなく、バルーンを使ったワークショップも開催します※ワークショップのみ事前予約制、有料※先着にて3/4(水)12時～受付開始

【フォトスポット】会場内4か所に、お花のバルーンフォトスポットが登場📸🌼春らしい“フラワー”テーマの装飾で、写真がかわいく盛れること間違いなし♪【キーワードラリー】フォトスポット4か所＋ステージ会場2か所を巡って、各ポイントのキーワードを集めてクイズに挑戦！答えられたら景品GET🎁

【ミニマルシェ】バルーンをテーマにオリジナル作品・雑貨・焼き菓子などを販売します🍪✨“お気に入りの一点”に出会えるかも。

アクセス

会場：府中スカイナード南口（府中駅南口ペデストリアンデッキ）、府中駅前商業施設5施設（ル・シーニュ、くるる、ミッテン府中・フォーリス、ぷらりと京王府中）住所：東京都府中市宮町1丁目

電車でのアクセス京王線「府中駅」南口すぐJR南武線・JR武蔵野線「府中本町駅」より徒歩8分

問合せ先

まちづくり府中042-370-1960（平日9時～17時半）東京都府中市宮西町2-8-3 野口ビル2階