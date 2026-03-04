株式会社Ryuki Design（本社：大阪市中央区、代表取締役：緒方隆二）が運営するデザイン資料サイト「バナーアーカイブ」の掲載点数が、このたび20,105件に拡大しました。バナー デザインの参考事例を探す制作担当者やデザイナーに向けて、ジャンルや用途、テイストを問わず幅広いバナー事例を掲載している同サイトは、比較検討や構成検討に活用しやすいデータベースとして多くの方に利用されています。今回の掲載数増加により、バナーの参考を効率よく収集できる環境がさらに強化されました。

バナー事例増加の背景

近年、WebサイトやECサイト、ランディングページなどにおいて、バナーデザインの重要性がますます高まっています。限られたスペースの中で情報を整理し、視認性や訴求ポイントを的確に表現するバナーは、クリエイティブの完成度が成果に直結しやすい要素のひとつです。そのため、制作前に多くのバナー参考事例を確認し、構成や配色、フォント設計などを比較検討するニーズが拡大しています。特に参考や事例を探す制作担当者は、業界や商材ごとの傾向、サイズ別レイアウトの違い、テキスト量に応じた構成パターンなど、具体的な事例を求めています。しかし、単発の検索では情報が分散しやすく、体系的に整理されたバナー事例を横断的に閲覧できる環境は限られていました。こうした背景のもと、ジャンルや用途を問わず多様なバナーデザインを蓄積・公開してきた「バナーアーカイブ」は、掲載数を着実に増やしてきました。20,105件という掲載数は、さまざまなテイストや目的別の事例を一度に参照できる規模となり、制作現場における事前リサーチの効率化に貢献しています。デザインの方向性を検討する初期段階から、具体的な構成作成のヒントを得る段階まで、幅広いシーンで活用できる情報基盤として進化を続けています。

多様なデザインを参照できる価値

バナーアーカイブの特長は、特定のテイストや業界に限定されることなく、幅広いバナー デザインを横断的に閲覧できる点にあります。シンプルなテキスト中心の構成から、ビジュアルを大きく活用したインパクト重視のレイアウトまで、さまざまな表現方法を比較できるため、バナー参考サイトとして実用性の高いデータベースを形成しています。また、掲載されている事例は、弊社（株式会社Ryuki Design）が制作したものだけでなく、他社が制作したクリエイティブも含まれています。そのため、特定の制作手法に偏らず、多角的な視点でバナー 事例を確認できる点が特徴です。制作担当者にとっては、自社案件に近い業種や目的の事例を探しやすく、デザインの方向性を具体化するうえで有用な情報源となります。バナー デザインを検討する際には、単に見た目の印象だけでなく、情報の優先順位、視線誘導、余白の取り方、色彩バランスなど、複数の要素を総合的に判断する必要があります。多数の事例を一括で比較することで、共通するレイアウト傾向や訴求パターンを把握しやすくなり、構成作成の精度向上にもつながります。20,105件という掲載数は、こうした分析や検討を行ううえで十分なボリュームを備えた資料群といえます。

広告バナー制作のご相談はRyuki Designへ

バナーアーカイブを運営する株式会社Ryuki Designでは、広告用バナー制作を専門に行っています。制作をスムーズに進められるよう、専用のご依頼シートを用意しており、掲載したいテキストや参考デザインを入力いただくだけで、担当ディレクターが内容を確認し、制作を開始します。ヒアリングの手間を抑えながらも、必要な情報を的確に反映できる体制を整えています。

初めてバナー制作を依頼される企業様に向けては、初回1デザインの無料対応を実施しています。実際の仕上がりを確認したうえで本発注を検討できるため、品質面の不安を軽減しながら制作方針のすり合わせが可能となり、バナー デザインのクオリティを重視する企業様にとって、安心して依頼できる環境を提供しています。費用面では、1点4,000円（税別）からの制作に対応し、多量発注時に利用できる定額プランも用意しています。単発での制作はもちろん、更新頻度の高い案件や複数サイズ展開が必要なケースにも柔軟に対応可能です。ディレクターとデザイナーが連携し、視認性やレイアウト、色彩設計に配慮したバナー デザインを丁寧に制作しています。バナー参考事例の蓄積と実制作の両面から、質の高いクリエイティブ制作を支援しています。

会社概要

会社名：株式会社Ryuki Design（リューキデザイン）代表取締役：緒方隆二設立年月：2009年9月所在地：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル2階事業内容：デザイン事業・レンタルスタジオ事業・システムサービス事業LP制作実績：累計5,000本以上、年間600本、累計取引社数4,000社以上 ※2026年3月現在の実績となりますURL：https://ryuki-design.jp/

