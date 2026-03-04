【開催内容】zired 九星気学3月運勢ランキング【利用料金】完全無料【会員登録】不要【開催場所】占いサイトzired TOP（https://zired.net）から【参加方法】特設ページを閲覧

2026年3月3日、占いメディアのzired（URL：https://zired.net 運営会社：株式会社リーチゼム）は『九星気学で占う2月運勢ランキング』を無料配信。本リリースではその鑑定文章をすべて公開しています。利用者は、東洋占術として歴史的に古くから活用されてきた占術「九星気学」を用いて算出した「2026年3月の運勢」をランキング形式で知ることができるほか、月間での流れ、より良い行動パターンなどの様々な助言を含めた鑑定文を視聴することができます。なお、九星気学3月運勢ランキング企画は、PCやスマホ、タブレットなどあらゆるデバイスから閲覧可能で、一切の登録不要、料金完全無料で利用することができます。

九星気学とは？

生年月日の九星、干支、五行からなる占い方法を九星気学と呼び、主に引っ越しや旅行先の吉凶方位を調べる際に使われます。とても古い歴史を持つ九星気学、実は数ある占術の中でも的中率が高い占いだと言われています。西洋の「双子座」や「乙女座」といった星座占いと同様に大まかに九星（9つ）の精気に分類されます。▶︎九星気学とは？調べ方 https://zired.net/category/%e5%8d%a0%e8%a1%93/kyusei/

九星気学では旧暦のため『3月5日』から新しい月となる

旧暦を参考とする九星気学では、3月5日から新しい月がはじまります。当然運勢も、この日を境にトレンドが変化していくのです。なお、3月のくくりは（2026年3月5日～2026年4月3日）までがひとくくり。運勢も今後、この旧暦での1ヶ月単位で見ていく必要があるんです。本ランキングでも、旧暦を基準とした運勢鑑定を採用していますので、そのつもりでチェックしてみてくださいね。

自分がどの九星か分からない人は生年月日でチェック！

今月の運勢を発表

9位：七赤金星

年度の終わりは、振り返りと掃除に時間を掛けて。華やかな活躍の場が与えられなくても、それで良いのです。静かに過ごしましょう。職場ではタスクを落ちなくミスなく、1度で完璧に終わらせることを心掛けて。また「おかしいな」と思ったことは、どんなに些細なことでも、周りに相談して正解です。恋愛も、お休みモードで正解。特に出会い募集中さんは、内面と外見を磨き上げ、レベルアップを図って。カップルさんは多忙でもまめに近況報告をしましょう。北西か南東で、ヨガやピラティスを体験して、体調を整えて。周りを観察する余裕も生まれます。

8位：三碧木星

お金の勉強や資格取得の勉強に取り組むと、今後の成長につながります。職場では、最低限のタスクだけこなせば十分。余力があれば、やり残しがないかのチェックと断捨離はしておきましょう。良い運を呼び込みます。さらに今月は、できる限り1人で過ごしましょう。出会い募集中の方も、親友と会う程度に留める方が流れに乗りやすくなる見込み。カップルさんも、それぞれ別の時間を有意義に過ごすことが、愛を育みます。空いた時間は、温泉や自然食のレストランへ行くのがおすすめ。北東・南西にある施設ならば、幸運をキープすることにつながります。

7位：四緑木星

何事も、じっくりと時間を掛けて進みましょう。特に、恋愛を含む人間関係は、焦らず相手のペースを見ながら進めて正解。相手からの信頼感や安心感を高めます。恋人募集中の場合も、今ある人間関係をじっくりと深めることを意識して。思いもよらなかったところから、良いご縁がつながりそうです。仕事は、自分の担当業務をしっかり終わらせることを意識して。少し、時間ができたら周りを手伝ったり、仕事関連の勉強をしましょう。今月は出掛けるよりも、自宅で過ごして正解。旬の素材を軟らかめに煮込んだスープパスタで、体をいたわりましょう。

6位：九紫火星

送別会やイベントには、積極的に顔を出しましょう。仕事運が欲しい方は仕事関係のイベントに、恋愛やプライベートを充実させたいならば、趣味に関係するイベントに出席を。多様な価値観に触れると、良い流れを作ります。多忙になる分、仕事には慎重に向き合って。1度で仕事が終われば、身軽に出掛けられるでしょう。また、誰にも礼儀正しく振る舞い、軽口は控えて正解。カップルさんもお相手をオチに使う会話は控え、温かい言葉を掛けると絆が深まります。吉方位は南西。手土産やお礼のお菓子、イベント用の洋服はこちらで購入しましょう。

5位：一白水星

予想外の変化が訪れる見込み。突然の異動、担当顧客の変更等に遭遇しそうです。ただし、これはステップアップのチャンス。周りと協力して乗り切れば来月以降、今まで以上のチャンスに恵まれやすくなります。この時期にしたいのが、お金の使い方の見直し。必要なくなったサブスクは休止する、投資先や預け先を見直しましょう。また、恋人とともにダイエットを始めるのもおすすめ。シングルさんも、ジム通いを始める等してみましょう。吉方位は南東。資産運用の相談、護摩祈祷等をこちらの方位で受けると、運気アップにつながります。

4位：五黄土星

チャンス到来の時期。ここまで温めてきたプランを実行に移したり、提案することを積極的に行いましょう。また、新しい仕事を上司から依頼される可能性も。慌てず、下調べや関わる人たちとの意見交換をしてから取り掛かると、成功度がアップします。恋愛面でもチャンス到来。出会い募集中の方には、意外な場所からチャンスが飛び込む見込み。カップルさんは、マメに連絡を取り合うと、結婚等のステップアップが見込めます。北西か南東の喫茶店が、今月のパワースポット。BGMが好みのお店、季節の花を飾っているお店が、特大ラッキースポットです。

3位：八白土星

頑張ってきたことの成果が出やすい時期。特に、困難な中でも頑張ってきた方は、大きな成果を手にするでしょう。成果はありがたく受け取りつつ、次年度へのビジョンも具体的に描きましょう。また、お世話になった人には感謝をモノや食べ物で伝えると、絆が深まります。特に出会い募集中の方は、普段以上に身近な人を大切にして。新たな縁を運んでもらえるでしょう。カップルさんは相手を尊重し、日頃の感謝を伝えて縁を深めるのが正解です。今月はできる限り自宅で心身をくつろがせて、気力体力をキープして。贈り物は、ネット購入がおすすめです。

2位：六白金星

好調期の到来です。仕事面では良い結果が出る他、キャリアアップの話が出る可能性大。挑戦したい案件が現れる可能性もあります。普段から業界や世間の動向チェックはまめにして。また、礼儀を重んじるとさらに良い運気を呼び込みます。特に、手伝ってもらったらお礼は必ずしましょう。恋愛運や対人運も好調。出会いが増える見込みです。互いに学び合える部分のある人がラッキーパーソン。一緒に出掛けるのも良いでしょう。恋人とやパートナーとは、音楽イベントに出掛けて。特に北東でのイベントが縁を深めます。結婚の話が出る方もいるでしょう。

1位：二黒土星

素晴らしい結果を出せる見込み。仕事面ではもちろん、恋愛や勉強等「頑張ってきたこと」が実りやすい時期です。結果に伴い、収入アップや臨時収入を得る可能性も上昇。恋愛面ならば、プロポーズや告白を受ける可能性があります。こんな時ほど、堅実さや腰の低さを見せましょう。褒められたら「～さんのおかげです」と言う、助けてくれた人にはお礼をする。上司の話は、良く聞く。こういった態度が、運を高止まりさせて周りとの良い関係を築きます。吉方位は南東。周りへのお礼の品や、お金に関する勉強の本をこちらの方位で買うのがおすすめです。

