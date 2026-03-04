ラオス発日本人がつくるクラフトラム酒「LAODI」(ラオディ／輸入販売元：株式会社シィクリエイティブインターナショナル)が、20周年の節目に誕生する、プレミアムシリーズ「HAGUKUMU」第一弾を2026年3月9日(月)に発売いたします。





HAGUKUMUメインビジュアル





LAODI蒸留所は、2026年にブランド誕生20周年という節目を迎えます。その節目にふさわしい最上級ブランド『HAGUKUMU(育)』を冠した新たなシリーズが始動。

第一弾として『HAGUKUMU The Golden Cask of Pinot Noir』を2026年3月9日(月)に発売いたします。本商品は、これまでの「LAODI」シリーズと一線を画し、より長い熟成期間を経た原酒のみを用いた、プレミアムかつエクスクルーシブな新シリーズです。

全国の酒販店様にて順次お取り扱いいただくほか、弊社公式オンラインショップ( https://www.laodijp.com/ )でも販売いたします。









■LAODI蒸留所について

東南アジア・ラオスで、ひとりの日本人がラム酒をつくり続けています。首都ヴィエンチャンに位置するLAODI蒸留所は、2006年に広島出身の創業者・井上 育三らが、ラオス人と協働して立ち上げた、ラオス初のクラフトラム酒蒸留所です。

原生林を切り拓いた約20ヘクタールの自社農園では、サトウキビを全て手作業で栽培。収穫後すぐに搾汁したフレッシュなサトウキビジュースのみを原料とし、創業当時から一貫して土地と向き合うラム酒づくりを続けてきました。





創業者の井上氏は、専門家の協力を得ながら試行錯誤を重ね、異国の地で20年にわたりラム酒づくりを継続。現地の女性たちを職人として育成し、ラオスの肥沃なテロワールを最大限に引き出すクラフトラム酒づくりを行っています。





こうした取り組みは国外でも高く評価され、LAODIはこれまでに、ロンドンやベルリンで開催される国際的なスピリッツコンペティションにおいて金賞を受賞。ラオス産クラフトラム酒として、世界の舞台でも確かな評価を獲得しています。









■新プレミアムシリーズ「HAGUKUMU」について





HAGUKUMUと自社サトウキビ





「HAGUKUMU」は、サトウキビに愛情を注ぎ、手間暇を惜しまず、ものづくりに向き合う哲学を体現しています。創業以来20年にわたり、挑戦と研鑽を積み重ねてきた歩みそのもの。この先も、テロワールと真摯に向き合い、クラフトマンシップを育み続けていく――その象徴として、この新ブランドは生まれました。





蒸留所に隣接する自社農園にて、サトウキビの苗付けから収穫までを一貫して自ら行っています。乾季の限られた期間に収穫されたサトウキビは亜熱帯モンスーン気候のもと、潤沢な雨で成長し、乾季で最大限に甘みを蓄えました。そのサトウキビを搾汁したフレッシュジュースのみを使用。瑞々しい甘みと力強い骨格を備えた原酒が生まれます。





創業者の井上氏





熱帯気候のラオスでは、エンジェルシェアが年間約10％にも達し、熟成がダイナミックに進みます。その環境のもと、「HAGUKUMU」はバーボン樽で熟成を重ね、ピノ・ノワール樽でフィニッシュ。熟したベリーの果実味、紅茶やスパイス、アンティーク家具を思わせる樽香が溶け合い、濃厚で複雑なアロマを形成します。サトウキビの甘みと、まろやかなタンニンが調和し、芳醇なカスタードと華麗な余韻が長く続く、20周年記念にふさわしい逸品です。









■商品情報

商品名 ： HAGUKUMU The Golden Cask of Pinot Noir

(ハグクム ザ・ゴールデンカスク オブ ピノノワール)

生産国 ： ラオス人民民主共和国

瓶詰年 ： 2025年

熟成年数 ： 8年

アルコール度数： 56％

特徴 ： バーボン樽、ピノノワール樽フィニッシュ、

無着色・無香料・ノンチルフィルタード

容量 ： 750ml

数量 ： 日本国内限定180本

価格 ： 31,819円(税別) / 35,000円(税込) ※希望小売価格

発売日 ： 2026年3月9日(月) ※順次出荷開始

商品ページ ： https://www.laodijp.com/products/limited-hagukumu-the-golden-cask-of-pinot-noir-2026





HAGUKUMU商品画像





■テイスティングノート

香り ：熟したラズベリー、木苺、紅茶、ナツメグ、アンティーク家具、エステルを伴う濃厚で複雑なアロマ。

味わい：サトウキビの甘みと、まろやかで深みあるタンニンが混ざり合う。綿菓子、エステル、紅茶の甘み、ドライパパイヤ。

余韻 ：フィニッシュは長く、酒質と上質な樽由来の香味が見事に調和。









■ブランド情報

ブランドサイト ： https://www.laodijp.com/

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/

公式X ： https://x.com/laodi_jp

ブランド紹介動画 ： https://youtu.be/QyF42S4MPu4?si=dlSFjuXHovifC1Hv

取材動画 ： https://youtu.be/DS1usRGQh30?si=MPMgS9rzaFFrv8ut





広島ニュース／シリーズ「ラオスと広島 第2弾」福山市から単身ラオスに移住し20年、こだわりの「ラム酒」造りに奮闘する醸造家 “世界的品評会で金賞”









【会社概要】

株式会社シィクリエイティブインターナショナル(LAODI／輸入販売元)

所在地： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-6-9 カケイビル青山4F

MAIL ： info@ccinter.jp