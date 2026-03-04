株式会社BEELUX(本社：宮城県仙台市、代表取締役：宮内 千尋、以下BEELUX)は、ペットと暮らす単身世帯・高齢者の増加に伴い社会課題となっている「飼い主に万が一があった際のペットの行き場問題」に対応するため、見守りサービス「みまもリンク」を2026年3月6日より提供開始いたします。





本サービスは、LINEを活用した安否確認を起点に、緊急連絡先への通知、必要に応じた現地確認、提携保護施設への引き継ぎまでを仕組み化することで、飼い主の不測の事態が発生した際にも、ペットが取り残されない状態を構築します。





PetFull みまもりリンク





■背景：飼い主の「もしも」に、ペットを守る仕組みがない

近年、単身世帯の増加や高齢化の進行により、ペットを家族として迎える人が増える一方で、「飼い主に万が一が起きた時、ペットを誰が守るのか」という問題が顕在化しています。

飼い主が倒れたり入院した場合、ペットが自宅に取り残され、発見が遅れれば命に関わる事態になる可能性もあります。しかし現状では、緊急時に誰が気づき、誰が動き、どこへ引き継ぐのかという“仕組み”が社会に十分整っていないのが実態です。

BEELUXはこの課題に対し、「通知で終わらせない見守り」を実現する仕組みとして、みまもリンクを立ち上げました。









■BEELUXの取り組み：PetFullから始まる段階的な支援拡張

BEELUXは、ペットと飼い主の暮らしを総合的に支えるプラットフォームとして、ペットライフアプリ「PetFull(ペットフル)」を提供しています。

PetFullは、日々の暮らしを支えるアプリとしてスタートし、その後、食の悩みを支える「フードサポート」機能を追加。そして今回、飼い主のもしもに備える「みまもリンク」を開始することで、段階的に支援領域を拡張してきました。

今回の「みまもリンク」は、PetFullの中でも特に重要な“命を守る仕組み”として位置づけられています。









■「みまもリンク」とは

みまもリンクは、ペットと暮らす飼い主の安否確認を行い、異常時には段階的にアラートを発動し、必要に応じて現地確認、提携保護施設への引き継ぎまでを実行するサービスです。

単なる見守り通知ではなく、ペットの命を守るための「対応フロー」をあらかじめ仕組みとして整えることを目的としています。









■サービスの特徴

1.LINEで簡単に安否確認

利用者の負担を増やさないため、安否確認はLINEで実施します。

日常的に使い慣れたツールを活用することで、継続性を高めています。





2.誤検知を防ぐ段階的なアラート

返信忘れなどを考慮し、複数回の通知を段階的に行う仕組みを採用。

誤検知を極力防ぎます。





3.緊急連絡先への通知と状況に応じた対応

異常が検知された場合、登録された緊急連絡先へ通知を行います。

通知は登録状況に応じて、LINEまたはメールで行われます。

また同時に弊社にも通知が届き、状況に応じて、管理会社や警察への連絡など、できる範囲で対応を行います。





4.通知間隔は任意設定が可能

アラートの通知間隔は、利用者の状況に合わせて任意設定が可能です。

生活スタイルに合わせた柔軟な運用を実現します。





5.必要に応じて現地確認

最終アラートが発動した場合、状況に応じて現地確認を行います。

現地対応は、弊社スタッフまたは提携保護施設のスタッフが行います。





6.ペット情報の事前登録で、緊急時の判断を迅速化

緊急時にスムーズな対応ができるよう、以下の情報を事前登録します。





【登録いただく情報】

1、犬猫

2、種類

3、名前

4、生年月日

5、体重

6、性別

7、避妊去勢の有無

8、アレルギー

9、食事1日の食事量・回数フードの種類与え方

10、健康情報病歴・持病

11、性格

行動性格：人への友好度、他動物への友好度

好きな事・苦手な事

12、その他

13、写真

登録が難しい場合も、スタッフがサポートしながら整備していきます。





7.提携保護施設への引き継ぎまでを設計

万が一の際は、提携保護施設と連携し、ペットの保護・引き継ぎまでを行います。





みまもリンク会員カード【表】

みまもリンク会員カード【裏】





■月額は「対価」ではなく「支援」 ― 保護団体の活動費として活用

みまもリンクは保護施設と連携し、実際に動ける仕組みを維持しています。

月額費用の一部は、保護団体の活動費として活用されます。

利用者の支援が、自分のペットを守る仕組みとなり、同時に他の命を守る活動にもつながる設計です。









■料金プラン

●ライトプラン：月額480円

安否確認を中心とした基本プランです。

【できること】

・LINEによる安否確認

・反応がない場合のアラート通知

・登録連絡先への緊急連絡





●フルプラン：月額980円(推奨)

万が一の際に、現地確認・保護・引き継ぎまでを含むプランです。

【できること】

・ライトプランの内容すべて

・異常時の現地確認(弊社スタッフまたは提携保護施設)

・ペットの保護・引き継ぎ対応





●多頭飼い加算

多頭飼いの場合、1頭追加ごとに＋300円／月が加算されます。

(2頭目以降、1頭追加ごとに月額300円)





みまもリンク料金プラン

※価格はすべて税込価格です。









■加入証明書(携帯カード)の発行

加入者には、加入証明書を発行・送付いたします。

加入証明書は、いわゆるドナーカードのように財布に入れて携帯できる形式を想定しており、万が一外出先や自宅で倒れた場合にも、周囲の方が気づきやすい仕組みとなっています。

これにより、早期にペットの存在が共有され、迅速な対応につながる可能性があります。









■対応エリア

現在の対応エリアは東京都と宮城県となります。

今後、順次エリア拡大を予定しています。

なお、ご希望の地域がございましたら、お気軽にご相談ください。









■よくある質問(Q&A)

Q．支払い方法は？

クレジットカード払いとなります。





Q．解約はいつでもできますか？

はい、解約はいつでも可能です。





Q．金額はペットの数で変わりますか？

はい。多頭飼いの場合は、1頭追加ごとに月額300円が加算されます。





Q．誤検知(返信忘れ)で動いてしまうことはありませんか？

誤検知を防ぐため、1日目・2日目と段階的に確認を行い、それでも反応がない場合に最終アラートが発動する仕組みになっています。





Q．アラートの通知間隔は変更できますか？

はい。通知間隔は利用者の状況に合わせて任意設定が可能です。





Q．現地には誰が行きますか？

弊社スタッフ、または提携保護施設のスタッフが現地対応を行います。





Q．現地(自宅)に鍵がかかっている場合はどうなりますか？

緊急時は、事前に登録いただいた情報と同意内容に基づき、緊急連絡先への確認を行った上で、状況に応じて管理会社・警察・セキュリティ会社等へ連絡し、できる限りの対応を行います。

ただし、建物の規約や状況により、すべての対応を保証できない場合があります。その場合もペットの安全確保を最優先に、最善を尽くします。





Q．セキュリティ会社が入っている場合は対応できますか？

はい。事前に書面にて許可をいただいた上で、必要に応じてセキュリティ会社へ連絡し、状況確認・対応を行います。

ただし、セキュリティ会社の規定や現場状況により、対応範囲が制限される場合があります。





Q．加入した証明は発行されますか？

はい。ご契約いただいた方には加入証明書を発行し送付いたします。

加入証明書はドナーカードのように財布などに入れて携帯できる形を想定しており、万が一倒れてしまった際にも周囲の方が気づき、ペットの存在が早期に共有されることを目的としています。









■サービスサイト／申込方法

みまもリンクは、LINE公式アカウントよりお申し込みいただけます。

無料相談も可能です。





サービスサイト： https://petfull.site/mimamo/

LINE申込 ： https://lin.ee/ZpdDft2









■今後の展望

BEELUXは、みまもリンクを通じて「飼い主のもしもでペットが取り残される」状況をなくし、ペットと人が安心して暮らせる社会を目指します。

また、保護団体の負担が増える形ではなく、持続可能な支援構造を整えながら、全国展開を視野にサービスの拡大を進めてまいります。









■会社概要

会社名 ： 株式会社BEELUX

本社所在地： 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-8 青葉パークビル3階

電話番号 ： 022-302-5251

代表者名 ： 宮内 千尋

資本金 ： 2,000万円

設立 ： 2014年5月

事業内容 ： ペット関連事業

URL ： https://petfull.site/company/