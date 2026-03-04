株式会社フローラベル(本社：東京都千代田区、代表取締役：久保田 芹南)が展開するライフスタイルブランド「FLOLUX(フロラックス)」は、生理用品の寄付活動を行う「RED BOX JAPAN(レッドボックスジャパン、代表：尾熊 栞奈)」との提携を決定いたしました。本提携では、RED BOXが推進するユニ・チャーム株式会社の生理の不安をなくす、生理用品の常備化プロジェクト「どこでもソフィ」を通じた支援とも連携しており、教育やジェンダーなどの格差がなく、女性がしなやかに活躍できる社会の実現を目指します。





FLOLUXが提案するのは、自分自身を慈しむ豊かな時間です。このセルフケアという極めてパーソナルな心地よさが、RED BOXとユニ・チャーム「どこでもソフィ」が推進する「生理用品のインフラ化」という社会の基盤づくりへと繋がります。

本プロジェクトにおいて、FLOLUXのプロダクトを手に取るという選択は、単なるパーソナルな消費以上の意味を持ちます。それは、学生たちが学校という場所で、生理を理由に学びや夢を諦めることなく、自分らしく過ごせる「当たり前の日常」を共に創り出すパートナーになることに繋がります。私たちが大切にする感性を大事にした、心豊かなライフスタイルと、社会を支える確かなインフラ。この二つが重なり合うことで、一人の「心地よい時間」が、遠くの誰かの「しなやかな未来」を後押しする力に変わります。FLOLUXのプロダクトを通して始まるこの循環が、次世代の学生たちにとっての揺るぎない安心となり、自由な選択を支える礎となる。そんな、優しさが自然に循環する社会を、私たちは皆さまと共に描いていきたいと考えています。









■本プロジェクトが捉える3つの価値

〇インフラとしての支援

ユニ・チャーム「どこでもソフィ」とRED BOXのスキームを活用し、学生が心理的・経済的負担なく生理用品を手に取れる環境整備を支援します。





〇感性の循環

FLOLUXのプロダクトを通じて、日常の中で自然にチャリティーに参加できる仕組みを作り、社会課題への意識を広げます。





〇ロールモデルの提示

女性起業家によるブランドと、社会課題解決に取り組む団体がタッグを組むことで、学生たちに多様なキャリアの選択肢を提示します。









■About RED BOX

RED BOX JAPANは、イギリスで始まった活動を背景に、生理の貧困や格差をなくし、次世代を担う子供たちが公平なチャンスを得られる社会を目指す団体です。主な活動として、学校のトイレに生理用品をトイレットペーパーのように当たり前に置く「インフラ化」を推進しており、現在はユニ・チャームの「どこでもソフィ」と連携して、衛生的な設置フォーマットの普及にも取り組んでいます。単なる物資の寄付にとどまらず、生理を理由に教育の機会が失われることを防ぎ、学生が将来のキャリアや自分らしい生き方を前向きに描ける環境を整えることを目的としています。









■代表のメッセージ

FLOLUX(株式会社フローラベル)代表|久保田 芹南

「生理用品がトイレットペーパーのように当たり前に存在する社会を作る。このRED BOXと『どこでもソフィ』が掲げるビジョンは、私たちが目指す『女性が心身ともに健やかに生きられる社会』そのものです。プロダクトを通じて、この大切なインフラを支える輪を広げていきたいと考えています」





RED BOX JAPAN代表|尾熊 栞奈

「ユニ・チャームの『どこでもソフィ※』との連携により、生理用品の常備化という大きな一歩を踏み出しました。そしてFLOLUXとの提携は、この活動に『感性』という新たな力を吹き込みます。ただ生理用品を届けるだけでなく、学生たちが将来を前向き社会に参加する姿を描いていけるような、多角的な支援を目指していきます」





※『どこでもソフィ』

ユニ・チャーム株式会社が推進する、生理用品を単なる備品ではなく「社会のインフラ」として位置づけることを目指す目指すプロジェクトです。学校や職場のトイレに専用ディスペンサーを設置し、いつでも生理用品が手に入る環境を整備します。突然の生理への不安をなくして、安心して学べる・働ける環境を作り、誰もが「自分らしく、もっと自由に過ごせる社会」を実現することを目的としています。





■会社概要

社名 ： 株式会社フローラベル ／ FLORABELLE Co.Ltd.

URL ： https://www.flolux.jp

Instagram ： ＠flolux_official

設立 ： 2024年5月15日

所在地 ： 〒102-0075 東京都千代田区三番町26-1

役員代表取締役： 久保田 芹南

取締役副社長 ： 清水 雅史

取締役 ： 所田 貴行

取締役 ： 小澤 継史

監査役 ： 日比野 大

事業 ： 化粧品及び美容関連商品の企画、開発、販売

取引先会社 ： 株式会社ビー・エイチ

株式会社AXES(スクロールグループ)