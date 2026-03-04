子どもたちのSNSなどを使ったネットいじめの認知件数が過去最多となり、現代の親子が抱える問題となっていることを受け、これまでにセミナーやカウンセリングで延べ10,000人以上の相談を受けてきた株式会社人間根本問題研究所(本社：東京都港区、代表：岩永留美)が、親子で学ぶSNS対策セミナーを2026年3月22日(日)に群馬県高崎市で開催します。





今まで開催されたセミナーの様子





【見えにくいSNSいじめ】

SNSなどによるネットいじめの認知件数が過去最多となっています。登校時だけでなくネット上でのいじめが今どきの子どもが抱える深刻な社会問題です。文部科学省の発表(2025年10月)では、全国の小・中・高・特別支援学校で2024年度に認知されたいじめは76万9022件で前年度比5.0％増。重大事態の発生件数は7.6％増で、 特にSNS上のいじめがその背景にあると指摘されています。





SNS上のいじめは、誹謗中傷や個人情報の無断公開、なりすまし投稿やグループからの除外など、スマホの普及やアプリの進化とともに増加。子どもが親に隠れて使用している場合もあり、いじめが発覚しないままエスカレートして自殺に追い込むなどの重大事件へ繋がることもあります。ネットやSNS普及に伴う新たなリスク対応が求められているとともに、その世代の子どもを持つ親の悩みの種となっています。









【被害者にも加害者にもならないために】

子どものネット上いじめ、被害者にも加害者にもならないために備える「親子で学ぶSNS対策セミナー」を群馬県高崎市で開催します。セミナーではネットやSNSを使わないように指導するのではなく、まずは使い方を間違えないようにするネットリテラシーについて。万が一ネットいじめの被害者となってしまった時の備え、逆に加害者とならないための備えについて。最後には「見えないサイン3つ」「SOSの合言葉」「親子の約束」「最後の一手カード」を親子で完成させて持ち帰ることができます。





セミナーを開催するのは、これまでに相談件数10,000件以上のカウンセリング、子育てクラブ(コミュニティー)運営、2025年2月に開催された国連では日本代表としてスピーチをするなどしてきた2男児の母親でもある人間根本問題研究所代表の岩永留美。文部科学省の国立教育政策研究所が発表した情報モラル教育実践ガイダンスの研究協力、元中学校教師で群馬大学准教授、子ども教室の開催などをしている小熊良一がゲスト参加します。





人間根本問題研究所／代表：岩永留美

群馬大学准教授：小熊良一





【回避の方法を学ぶ】

《今までのセミナー参加者からのコメント》

・中学生の娘を持つ母親「男子生徒のSNSに女子生徒の悪口投稿があり、本人によるものなのか他者のなりすましか分からないという問題がありました。娘はセミナーで学んだように対応して飛び火被害を受けることなくやり過ごせたので備えが大切だと分かりました。」

・高校生の娘をもつ母親「娘がSNSいじめのターゲットになりそうなことがありました。セミナーで習ったように対処し回避できましたがターゲットが他の子に移りました。すかさず新ターゲットの子に娘が対処法などを話してお互いに潜り抜けることができたようです。」





《セミナー主催者のコメント》

私自身も中学時代いじめにあい我が子も不登校やいじめから回復した体験をもつ親として、いじめで苦しむ親子を救いたい思いでセミナーを開催しています。まずはターゲットとならないために備える思考が大切です。逆に加害者となる場合も同じです。なぜそういった準備が必要なのかをセミナーを通して伝え、親子で安心してSNSを楽しめるようになってくれたら嬉しく思います。









【親子で学ぶSNS対策セミナー】

日時 ： 2026年3月22日(日)11:00～13:30

受付開始10:45～／セミナー開始11:00～／

セミナー終了・質疑応答12:30～／退出13:30

場所 ： 群馬県高崎市八島町222番地 イーサイト高崎2F

(Office TAKASAKI BASE 第一会議室)※高崎駅から徒歩1分

費用 ： 2,000円(親子2人分／書籍「逆説人生法則」1冊付)

対象者： 小学生～高校生の親子(5組の親子が参加可能)

親子でなくてもお一人での参加も可能

オンラインでの参加も可能(後日視聴の参加も可能)

主催 ： 株式会社人間根本問題研究所 代表 岩永留美

ゲスト： 群馬大学准教授 小熊良一

申込み： https://utage-system.com/p/MuAjE3WHafCN





親子で学ぶSNS対策セミナー





【会社概要】

会社名 ： 株式会社人間根本問題研究所(代表：岩永留美)

所在地 ： 〒108-0074 東京都港区高輪2-14-17 8F

電話 ： 03-6868-7296

活動内容： カウンセリング・子育てクラブ(コミュニティー)運営・

講演・講座・書籍出版など

URL ： https://ninken.ltd