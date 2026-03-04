化粧品・医薬部外品のODM/OEMを手がける株式会社シーエスラボ(本社：東京都豊島区、代表取締役：林 雅俊、以下 シーエスラボ)は、越境EC支援および生成AIを活用した越境ECマネジメントシステムを展開するスターフィールド株式会社(本社：東京都豊島区、代表取締役：星野 翔太、以下 スターフィールド)と、日本製化粧品の海外市場におけるD2C展開および販路拡大を目的とした業務提携契約を締結いたしました。

本提携により、商品企画・開発から海外向けEC構築、マーケティング、越境物流までをワンストップで支援する体制を構築いたします。









■ 提携の背景

近年、アジア圏を中心に「Made in Japan」化粧品への需要は堅調に推移しています。一方で、海外展開においては次のような課題が存在します。

・多言語対応や翻訳業務への負担

・現地市場に即したマーケティング設計

・越境物流や通関業務の煩雑さ

・各国決済・通貨への対応

・国ごとの法規制への対応

高品質な製品を開発・製造できても、海外販売体制の構築までを包括的に整備することは容易ではありません。

シーエスラボは、処方開発力と品質管理体制を強みに、多様なブランドの立ち上げを支援してきました。

スターフィールドは、生成AIを活用した多言語対応EC構築やアジア特化型カートシステム、越境物流支援など、海外販売基盤の構築を強みとしています。

本提携により、両社の専門領域を連携させることで、製造と海外販売を分断せず、統合的に支援できる体制を実現します。









■ 主な支援内容

1.生成AIを活用した越境EC展開支援

既存の国内ECサイトを活用し、多言語化や商品登録、物流連携を効率化。短期間での海外販売開始を可能にします。

2.アジア市場向けECモール運用支援

台湾・東南アジアを中心としたECプラットフォームでの出店・運営を支援し、市場反応を踏まえた展開戦略を設計します。

3.アジア特化型D2Cサイト構築

現地通貨・決済手段に対応したECサイトを構築し、リピート通販モデルの強化を支援します。

4.SNSマーケティング支援

各国のトレンドに基づいたSNS活用戦略を立案し、現地消費者との接点を強化します。

5.グローバル物流体制の構築

世界各国への配送体制を整備し、煩雑な輸出業務を効率化。メーカーが商品開発やブランド戦略に専念できる環境を整えます。









■ 今後の展開

両社は今後、海外展開を検討する化粧品メーカー向けに、企画段階から海外販売を前提とした商品設計およびチャネル戦略を提案してまいります。

国内製造の強みを活かしながら、海外市場における持続的なブランド成長を支援するパートナーとして、実行力ある支援体制を構築してまいります。