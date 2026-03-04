日本酒類販売株式会社(本社：東京都中央区 代表取締役社長：倉本 隆)は岩下食品株式会社(本社：栃木県栃木市 代表取締役社長：岩下 和了)と共同開発したRTD「岩下の新生姜サワー 缶」を2026年3月10日より発売いたします(スポット商品)。





岩下の新生姜サワー缶 発売POP









■開発背景

共同開発商品第一弾、岩下の新生姜のピンク色の漬け液を使用したリキュール「岩下の新生姜サワーの素」(2023年発売)は現在も好評発売中ですが、「より手軽に楽しみたい」という社内外の声にお応えし、共同開発商品第二弾として、人気の味わいはそのままに、20～30代女性をメインターゲットとしたRTD商品を開発しました。

※「岩下の新生姜サワーの素」商品詳細

https://www.nishuhan.co.jp/products/private_brand/youshu/shinshoga_sour/





岩下の新生姜缶 単品









■商品の特徴

＊甘さ控えめのスッキリとした味わいで、どんなお食事とも合わせやすく、幅広いシーンでお楽しみいただけます

＊アルコール4％で飲みやすく仕上げました

＊岩下の新生姜公式キャラクター「イワシカ(R)」ちゃんのかわいいデザインが目を惹きます

＊きれいなピンク色でグラスに注いでいただくのもおすすめです









■商品概要

商品名 ：岩下の新生姜サワー 缶

容量 ：350ml

アルコール度数：4％

希望小売価格 ：204円(税込)

賞味期限 ：540日

発売日 ：2026年3月10日

品目 ：リキュール

製造元 ：三幸食品工業株式会社(広島県)

販売元 ：日本酒類販売株式会社









■「岩下の新生姜(R)」「イワシカ(R)」について

左：岩下の新生姜 商品単品／右：イワシカちゃん





「岩下の新生姜(R)」は1987年発売の岩下食品のロングセラー。やさしい辛味、爽やかな香り、シャキシャキッとした歯切れの良さが特長のさっぱりとした味わいの生姜の酢漬です。

土掛けを繰り返す独特な栽培方法により丹念に育てられた若採りの生姜を使用し、細長く、みずみずしく、爽やかな風味が楽しめる、「今までにない新しいタイプの生姜漬」という意味から名付けた岩下食品のオリジナル商品です。

岩下の新生姜公式キャラクター「イワシカ(R)」は、ツノが岩下の新生姜になっているピンク色のシカのキャラクターで、岩下の新生姜をはじめ、岩下食品の商品パッケージのアイキャッチ、社名ロゴ、CM、SNS等でも活躍しています。岩下の新生姜ミュージアムで土日祝日に開催しているグリーティングも好評です。









■もえあずさんがYouTubeでご紹介！

もえあずさん紹介(まとめ)





この度、大食いアイドルで人気の「もえあず」こと、「もえのあずき」さんにYouTubeでご紹介いただけることとなりました！以前から岩下の新生姜と多数コラボしており、今回は「岩下の新生姜サワー 缶」を多くの視聴者へアピールいただきます！





【以下、もえのあずきさんよりコメント】

岩下の新生姜サワーが発売されます！

岩下の新生姜の酸味ですっきりさっぱり飲みやすいから、どんなお料理とも相性ばっちりです

ピンク色とイワシカちゃんがとってもかわいくて、お花見で飲んでも映えそう！！

もえあずのYouTubeでショート動画をアップするので観てね！

https://www.youtube.com/@moeazu









■会社概要

名称 ： 日本酒類販売株式会社(略称：日酒販)

所在地 ： 〒104-8254 東京都中央区新川一丁目25番4号

設立 ： 昭和24年(1949年)

資本金 ： 40億円

代表者 ： 代表取締役社長 倉本 隆

ホームページ： https://www.nishuhan.co.jp/





1949年の創業以来、酒類食品市場において全国規模で卸売業務を展開しています。数多くのお得意先様、メーカー様との信頼関係により、取扱商品の品揃えは国内トップクラスです。市場環境が大きく変化する時代においても、「食生活に関わる全てのこと」を事業とし、「お酒と食」を通じて人々の幸福を実現するために、「つながり」を『価値』に変える会社を目指しています。強みである酒類食品卸売業に軸足を置きながら、新しい領域、新しい価値の創造にチャレンジしています。









