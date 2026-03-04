株式会社システムコンシェルジュ(本社：東京都千代田区、代表取締役：飯田 健夫)は、Proxmox Server Solutions GmbH(以下、Proxmox社)とのパートナー契約を締結し、オープンソース仮想化プラットフォーム「Proxmox Virtual Environment(Proxmox VE)」のサブスクリプション(保守・サポート契約)販売、ならびに導入・運用サポートの提供を開始しました。併せて、当社独自サービスとして、既存のVMware環境からProxmox VEへ段階的に移行する「VMware→Proxmox移行サービス」の提供も開始しました。





proxmox_syscon_logo





■背景

仮想化基盤は多機能化が進む一方で、ライセンスや保守コストの増加、将来の価格・方針変更への不確実性、運用負荷の増大が課題となっています。特に、クラウド全面移行が現実的ではない業務では、オンプレ環境の継続性とコスト最適化を両立する代替選択肢が求められています。

当社は、現状調査(アセスメント)から、移行計画、PoC、構築、移行、運用定着までをワンストップで支援することで、移行リスクを抑えながら次世代オンプレ仮想基盤への移行を推進してまいります。









■Proxmox VEについて

Proxmox VEは、KVMベースの仮想マシンとLXCコンテナを同一基盤で統合管理でき、HAクラスタ、マイグレーション、バックアップ/リストア、ストレージレプリケーション等の機能を備えたエンタープライズ向け仮想化プラットフォームです。

また、REST APIによる外部連携、SDN機能、RBACや2要素認証などのセキュリティ機能、GPUパススルー等にも対応し、業務基盤からAI/MLワークロードまで幅広く活用できます。









■サービス概要

1) Proxmox VE サブスクリプション(ライセンス)販売・導入支援

Proxmox VEはオープンソースとして利用でき、必要に応じて有償サブスクリプションを契約することで、エンタープライズリポジトリ利用やメーカーサポートを受ける運用設計が可能です。

当社は、お客さまの本番/検証環境の要件に応じて、サブスクリプション選定・調達・導入を支援します。





2) 設計・構築・運用の技術サポート

Webベースの管理画面を活用した運用設計に加え、クラスタ設計、ストレージ(Ceph/ZFS等)・ネットワーク・セキュリティ設定、運用ドキュメント整備、障害時の原因究明と改善提案などを提供します。





3) 当社独自「VMware→Proxmox移行サービス」

現行のVMware環境を棚卸しし、業務影響を考慮して段階的に移行するコンセプトで設計した移行支援サービスです。

主な支援範囲は以下の通りです。

・現状調査・アセスメント

vSphere/ESXi/vCenter構成調査、VMの棚卸、運用・セキュリティ基準の確認

・移行計画策定

Proxmox VEクラスタ構成案、段階移行(パイロット→一部本番→全体)、ダウンタイム許容度に応じた手法選定

・PoC/パイロット導入

検証環境構築、代表システムのテスト移行、性能・可用性・運用手順の検証とチューニング、運用担当者トレーニング

・本番環境構築・移行

本番クラスタ構築、ストレージ/ネットワーク/セキュリティ実装、状況に応じたVM移行(OVF/OVAインポート等)、切り替えリハーサル

・運用立ち上げ・定着支援

運用設計、ドキュメント整備、サブスクリプション導入支援、QA/追加トレーニング









■代表コメント

株式会社システムコンシェルジュ

代表取締役 飯田 健夫





「オンプレ仮想基盤は、止めることのできない業務を支える重要なインフラです。ライセンス体系や運用コストの見直しが求められる中、Proxmoxは多くの企業にとって現実的な選択肢になり得ます。当社はパートナー契約を通じて、サブスクリプション提供から移行、運用定着までをワンストップで支援し、お客さまのコスト最適化と運用負荷低減に貢献してまいります。」









■システムコンシェルジュがProxmoxを提供する意義

当社はOSSへの貢献を推進し、BaculaやDRBD等の普及活動に関わるほか、KVMをはじめとするオープンソースに携わるエンジニアが在籍しています。VMware/Hyper-V/Kubernetes等の構築実績も踏まえ、要件に応じたProxmox環境の設計・移行・運用を支援します。









■関連リンク

VMwareからProxmoxへの移行サービス(株式会社システムコンシェルジュ)

https://systemcon.co.jp/products/proxmox-migration/

次世代の仮想プラットフォーム｜Proxmox VE(株式会社システムコンシェルジュ)

https://systemcon.co.jp/products/proxmox-ve/









■株式会社システムコンシェルジュについて

株式会社システムコンシェルジュは、国内で初めてISO56001(イノベーション・マネジメントシステム)認証を取得したITベンダーです。イノベーションをマネジメントするための枠組みを、ITツール・プロセス・人材育成・組織開発の各領域に適用し、企業の持続的な価値創出を支援するだけでなく、ITインフラ、アプリ開発、運用保守までITに関する全方位サポートを提供しています。









■会社概要

会社名 ： 株式会社システムコンシェルジュ

本社所在地： 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-11-7 小川ビル3階、4階、5階

代表者 ： 代表取締役 飯田 健夫

設立 ： 2005年7月26日

資本金 ： 1,000万円

社員数 ： 45名（役員・従業員・契約社員含む）

公式HP URL： https://systemcon.co.jp/