東京・池袋を拠点にコンタクトセンター事業を展開するCENTRIC株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：山田 亮、以下「CENTRIC」）沖縄支店では、このたび「沖縄県所得向上応援企業認証制度」の広報活動の一環として取材を受け、琉球新報紙面において「認証企業の声」として紹介されましたので、お知らせいたします。

沖縄県の所得向上施策と企業の役割

沖縄県では、県民所得の向上と地域経済の持続的発展を重要施策として位置づけ、賃上げの促進、正規雇用化の推進、人材育成の強化、生産性向上（DX推進等）を柱とした取り組みを展開しています。これらの施策は、沖縄県商工労働部が中心となり、企業の主体的な実践を後押しする仕組みとして推進されています。企業には、賃金・処遇改善や安定した雇用環境の整備、人材育成への投資、生産性向上への継続的な取り組みを通じて、持続的な成長と賃上げの好循環を実現する役割が求められています。行政と企業が一体となり、好事例を地域全体へ波及させることで、沖縄県全体の所得水準向上および地域経済のさらなる発展を目指しています。

当社の処遇改善およびDX推進の取り組み

当社は、従業員の所得向上を重要な経営課題の一つと位置づけ、給与水準の見直しや成果・役割に応じた評価制度の整備を進めています。また、時短勤務制度の導入や産休・育休取得の推進など、柔軟な働き方を支える職場環境の整備にも取り組んでいます。さらに、DXを経営戦略の柱とし、人材育成と業務効率化を推進することで、生産性向上と継続的な処遇改善の両立を図っています。

今後の展望

今後も、DX推進による付加価値創出と安定的な賃金原資の確保を通じ、社員が安心して働き続けられる環境づくりを進めてまいります。地域社会とともに成長する企業として、持続的な発展と沖縄県全体の所得向上に貢献してまいります。（プレスリリース）沖縄県所得向上応援企業の認証の取得・認証式https://centric.co.jp/news/1248/