吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用したからあげ「からあげ唐平」がオープンしたことを報告致します。

からあげ専門店で約6年間修行を重ねた店主が、昼営業限定の「からあげ唐平」をオープンいたしました。同店はテイクアウトをメインとしたスタイルで営業しながら、店内でもお召し上がりいただける店舗です。外はカリッと、中はジューシーに仕上げたからあげは、店主が長年追求してきた自信作。まずは“からあげそのものの美味しさ”をしっかり味わっていただけるよう、シンプルなメニュー構成でスタートいたします。さらに、さまざまなトッピングをご用意し、その日の気分に合わせて味のバリエーションを楽しめるのも魅力のひとつ。今後はトッピングの種類を増やし、より選ぶ楽しさも広げていく予定です。なお、家族経営のため時間帯によっては子どもが店内にいることもございます。地域に根ざした温かいお店づくりを目指しておりますので、あたたかく見守っていただけますと幸いです。

店舗情報

店舗名：からあげ唐平住所：東京都杉並区梅里２丁目１－２１営業時間：11時から14時定休日：日曜日Instagram https://www.instagram.com/karaagekarahei

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/https://share-restaurant.jp/

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。【SNS】https://www.instagram.com/take103103/https://twitter.com/6ahzm57nl7vcog4【会社概要】会社名：株式会社シェアレストラン所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階事業内容：シェアレストランの運営https://share-restaurant.biz/担当：藤田 新