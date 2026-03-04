累計5万人来場、SNSで話題のナイトアートが春限定仕様に

大濠公園日本庭園『宙 -SORA-』3月6日開幕

株式会社ランハンシャ（本社：福岡市）は、福岡市中心部・大濠公園日本庭園で通年開催中のナイトアートイベント『宙 -SORA-』において、2026年3月6日（金）から5月10日（日）まで、春限定ライトアップ演出を実施いたします。

『宙 -SORA-』は開催開始以降、累計来場者数5万人を突破。幻想的な“月”のインスタレーションを中心とした没入型演出がSNS上で話題を集め、福岡の夜を代表するナイトコンテンツへと成長しています。

■ 春限定 ― “月と桜”が織りなす特別演出

本イベントの象徴である巨大な“月”のインスタレーションに、春限定の桜モチーフ演出が加わります。

・桜をテーマにしたプロジェクションマッピング

・舞い散る花びらを表現した光の演出

・庭園全体が春色へと変化するライティングプログラム

日本庭園の静かな空間に春の華やぎを重ねることで、通常開催とは異なる世界観を創出します。

リピーターの方にも、新たな体験価値を提供します。

■ 実績が証明する人気ナイトアート

『宙 -SORA-』は、

・累計5万人来場

・Instagramを中心に多数の投稿実績

・福岡都市圏のデート・女子旅スポットとして定着

・観光客の夜間コンテンツとして支持拡大

・好評を受け通年開催へ拡張

と、確かな実績を重ねています。

都市中心部に位置しながら非日常の没入体験を提供する“夜間観光資源”として、注目を集めています。

■ 福岡の夜を目的化する体験へ

昼間の大濠公園日本庭園とは異なり、夜は光と音が織りなす幻想世界へと変わります。

水面に映る光、庭園の樹木を彩る色彩演出、月を背景にしたフォトスポット。

訪れる人それぞれが、思い思いの春の夜を体感できます。

・カップルのデート利用

・福岡都市圏女性の週末のおでかけ

・旅行者のナイトコンテンツ

・仕事帰りの立ち寄り

幅広いシーンに対応する、春限定の特別イベントです。

■ 開催概要

イベント名：大濠公園日本庭園『宙 -SORA-』春限定ライトアップ

開催期間：2026年3月6日（金）～5月10日（日）

開催時間：18:30～22:00（最終入場21:30）

会場：大濠公園 日本庭園（福岡市中央区大濠公園1-7）

入場料金（税込）：

・大人 2,300円（前売 1,800円）

・中高生 1,800円（前売 1,300円）

・小学生 1,400円（前売 900円）

※未就学児は保護者同伴に限り入場可

※前売券は公式サイトより購入可能

公式サイト：https://sora-ohori.jp/

※時間は会期により変動します

※雨天・荒天時は休演となる場合があります

※最新情報は公式サイトをご確認ください

■ 株式会社ランハンシャについて

大濠公園日本庭園『宙 -SORA-』を手がける株式会社ランハンシャは、福岡を拠点とし、西日本を中心に活動するデジタルクリエイター集団です。プロジェクションマッピングやインタラクティブアートを駆使した体験型イベントの企画・制作において豊富な実績を持ち、伝統文化と先端技術の融合による斬新な取り組みで知られています。景勝地や都市を舞台に、地域の魅力を活かした独自の体験を創出し、多くの人々の心に刻まれる瞬間を生み出しています。

■ 本イベントに関するお問い合わせ

株式会社ランハンシャ

TEL：092-406-7406（平日10:00～19:00）

E-mail：info@run-hun.co.jp