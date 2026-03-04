報道関係者各位株式会社 悠三堂（ゆうさんどう）代表：礒崎 遼太郎所在地：奈良県奈良市都祁吐山町920自然栽培10年の集大成--奈良・大和高原の古民家に「自然茶の喫茶スペース」をつくるクラウドファンディングを開始 奈良の大和高原で自然栽培のお茶作りを手がける株式会社悠三堂（代表：礒崎遼太郎）は、2026年2月、クラウドファンディングプロジェクト「悠三堂 喫茶スペース開設プロジェクト」を開始しました。目標金額は150万円（最低達成目標：50万円）。農薬・肥料を使わない自然栽培茶と発酵茶を、築100年の古民家で体験できる喫茶スペースの設立を目指しています。■ プロジェクト概要 2015年、妹と二人で知識も資金もゼロからスタートした悠三堂は、今年2026年に会社設立10周年を迎えます。農薬・肥料を一切使わない自然栽培にこだわり、放置されていた茶畑を引き継ぎながら活動してきました。障害を持つ仲間との農福連携、アメリカ・フランスから移住したスタッフとともに世界へ発信するなど、多様性を大切にした茶業を実践しています。 今回のプロジェクトでは、既存のガレージを改装し、石臼挽きたての自然栽培抹茶、自然発酵の紅茶・烏龍茶・白茶など、すべて自社栽培のお茶を提供する喫茶スペースを開設します。茶器ギャラリーの展示や体験プログラムも併設し、「お茶を買う」だけでなく「お茶の文化を体験する」場所を目指します。■ 資金の使途と目標設定・ 50万円達成：屋外ティースタンドとして先行オープン・ 150万円達成：床・壁・水回りを含む本格的な喫茶スペースとして完成 資金は自然素材（漆喰・木材）を使った内装工事、保健所基準を満たす水回り・キッチン設備、家具・照明の設置に充てられます。できる限りDIYで仕上げ、この場所の空気感に合った国産素材を選びます。■ リターンの内容・ \3,000 お気持ち応援プラン：お礼メッセージ＋お試しセット・ \5,000 悠三堂 定番茶プラン：自然栽培の定番茶＋お礼カード・ \7,000 オリジナル自然発酵茶セット・ \10,000 自然栽培・石臼挽き抹茶セット（宇治・奈良）・ \10,000 クラファン限定 お茶セット：限定・先行茶＋定番茶2～3種（計100g前後）＋カフェ完成レポート・ \15,000 お土産付き｜1日 悠三堂体験ツアー：お茶セット＋ドリンクチケット＋ミニ見学・ \20,000 抹茶体験つき｜1日 悠三堂体験ツアー：お茶セット＋ドリンクチケット＋抹茶点て体験・ \30,000 製茶・焙煎体験プラン：半日体験＋お茶の時間＋自作茶のお持ち帰り・ \50,000 支援者限定 お茶会プラン：少人数のお茶会＋代表・礒崎との対話＋限定茶■ スケジュール（予定）・ 2026年2月 クラウドファンディング開始／インフラ工事・カフェDIY着手・ 2026年3月10日 クラウドファンディング終了・ 2026年3月15日～ リターン発送・体験実施（順次）・ 2026年3月 必要資格・許認可の取得・ 2026年4月以降 悠三堂 カフェ＆お茶テラス オープン 悠三堂は「立派な店を作ること」をゴールとしていません。自然栽培のお茶を通じて、自然と人がもう一度つながり直せる場所を育てること--それが、このプロジェクトの本当の目的です。【本件に関するお問い合わせ】代表：礒崎 遼太郎所在地：奈良県奈良市都祁吐山町920isozaki@yusando.com

campfire内クラウドファンディングページ

https://camp-fire.jp/projects/911922/preview

悠三堂公式サイト

https://yusando.comInstagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/yusando.natural.tea//YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=@yusando