株式会社PIVOT（URL：https://pivot.jp/、本社：東京都、代表取締役社長：宮嵜 泰成、以下：PIVOT）は、コクヨ株式会社（URL:https://www.kokuyo.com/、本社：大阪府、取締役 代表執行役社長：黒田 英邦、以下：コクヨ）、株式会社コンセント（URL:https://www.concentinc.jp/、本社：東京都、代表取締役社長：長谷川 敦士、以下：コンセント）とともに進めている、VRを活用した次世代ハイブリッド・コミュニケーション研究開発プロジェクトについて、その取り組みの現在地を紹介するコラム記事「正解のないVR体験を、3社でつくる──Unityで挑んだ共創UX開発のリアル」を26年3月3日に公開しました。本プロジェクトは、リアルとバーチャルを融合させた新しい会議体験の可能性を探る研究開発として2020年にスタート。2022年よりPIVOTが参画し、Unityを活用したUX開発・実装を担い、体験設計と技術実装の両面から参加しています。本コラムでは、Unityを用いたVR体験の設計・実装プロセスに焦点を当て、技術的な試行錯誤や判断の背景を具体的に紹介しています。プロジェクトがまだ完成形に至っていない“道半ば”の段階だからこそ、

正解のないテーマに3社がどう向き合ってきたのか

Unityを用いたVR体験設計の試行錯誤

受発注ではなく、対等な立場での「共創」だからこそ生まれた議論や葛藤

といった、開発のリアルをPIVOTの開発メンバー4人へのインタビュー形式で掘り下げています。

「共創」を研究開発として実践する3社の取り組み

https://pivot.jp/column/unity_vr/?utm_source=pressrelease&utm_medium=newscast

リモートワークが浸透する一方で、「同じ場にいる感覚」や偶発的なコミュニケーションが失われつつある現代の働き方。本プロジェクトでは、コクヨが持つ空間デザインの知見、コンセントのサービスデザインの視点と技術、そしてPIVOTのXR・リアルタイム通信・UX開発を横断するエンジニアリング力を掛け合わせ、従来のオンライン会議の延長ではないVR体験の創出に挑んでいます。PIVOTは本プロジェクトにおいて、いち開発ベンダーとしてではなく、課題から議論し、ともに試行錯誤する共創メンバーとして参画。「この機能は本当に必要か」「今、優先すべき体験は何か」といった問いを3社でフラットに投げ合いながら、研究開発ならではの自由度を活かして取り組んできました。

完成ではなく、“途中経過”をあえて発信する理由

本コラムは、完成したプロダクトの発表ではありません。むしろ、「まだ正解が見えていない」「だからこそ考え続けている」という現在進行形の姿を、そのまま伝えることを目的としています。PIVOTでは、UXデザインやシステム開発を“成果物をつくること”に留めず、新しい体験を社会に実装するための研究開発活動として捉えています。今回の発信が、VRやXR、これからの働き方に関心を持つ方々にとって、ひとつの思考の材料となれば幸いです。

株式会社PIVOTについて

株式会社PIVOT（https://pivot.jp/）は、「真ん中に『人』がいるデジタルサービスをつくる」をミッションに掲げ、UX視点の設計、UIデザイン、エンジニアリングの力を掛け合わせたデジタルプロダクト開発を行う会社です。WEBサイト制作、アプリ開発、システム開発において、ユーザーの“使いやすさ”だけでなく“心を動かす体験”を起点に、企画から実装、運用までをワンストップで支援しています。PIVOTは受発注にとどまらず、クライアントやパートナーとともに考え、ともにつくる「共創型プロジェクト」にも積極的に取り組み、ビジネス・デザイン・テクノロジーを横断した最適なチームで、まだ世の中にない体験の実装に挑戦しています。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社PIVOT 広報担当：大場東京都港区北青山2-12-31 第三イノセビル3階TEL：03-5413-3711Email：pr@ml.pivot.jp