84サイトの求人情報をワンクリックで一括収集できるChrome拡張機能「求人キャッチャー」を提供開始
合同会社中小企業事業支援（本社：東京都昭島市）は、求人情報の収集業務を効率化するChrome拡張機能「求人キャッチャー」の提供を開始いたしました。
「求人キャッチャー」は、エリアとキーワードを入力して検索を開始するだけで、日本国内の主要求人サイト84サイトを横断検索し、求人タイトル、企業名、給与、勤務地、雇用形態、求人概要などの情報を一括で収集できるChrome拡張機能です。収集したデータはExcel、CSV、JSON形式で出力でき、求人管理、営業リスト作成、市場調査など幅広い用途で活用いただけます。
求人情報の収集は、転職活動における候補案件の整理だけでなく、人材紹介・人材派遣の営業活動、採用コンサルティング、RPO事業、求人広告営業など、多くの業務で必要とされる一方、従来は複数の求人サイトを個別に巡回し、条件を入力し直しながら、必要な情報を手作業で整理する必要がありました。
当社は、こうした煩雑な業務負担を軽減するため、Chrome上で求人情報の横断検索から収集、整理、出力までを一括で行える「求人キャッチャー」を開発しました。月額課金型ではなく、買い切り19,800円（税込）で導入できるため、継続コストを抑えながら利用を開始いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343114/images/bodyimage1】
開発背景
採用市場や人材営業の現場では、複数の求人媒体を横断して情報収集を行う作業が日常的に発生しています。Indeed、doda、マイナビ転職、リクナビNEXT、Wantedlyなど、複数サイトで同じ条件を繰り返し検索し、気になる求人を表計算ソフトへ転記する作業は、担当者にとって大きな時間的負担となっています。
特に、人材紹介・派遣・採用支援領域では、求人を掲載している企業そのものが有力な営業先となるケースも多く、求人情報をいかに効率よく収集・整理できるかが、営業活動や提案精度に直結します。「求人キャッチャー」は、こうした求人収集業務の効率化を目的として開発されたツールです。
「求人キャッチャー」の主な特長
1．84サイトを横断検索
日本国内の主要求人サイト84サイトを対象に、横断的な検索・収集が可能です。総合求人サイトからIT・エンジニア特化、医療・介護、派遣、専門職系サイトまで幅広く対応しています。
2．ワンクリックで自動収集
エリアとキーワードを入力し、「検索スタート」を押すだけで収集を開始します。収集処理はバックグラウンドで進行するため、作業中に別業務を並行して進めることも可能です。
3．各サイト最大50ページまで自動取得
1サイトあたり最大50ページまで自動でページ送りを行い、無限スクロールや「もっと見る」形式にも対応しています。大量の求人情報を一括で収集したい場合にも活用いただけます。
4．Excel / CSV / JSON形式で出力可能
収集したデータはワンクリックでExcel、CSV、JSON形式にエクスポート可能です。表計算ソフトでの管理や、社内資料、営業リスト、調査レポートなどへの活用を想定しています。
5．関連度スコア・フィルタ機能を搭載
検索キーワードとの一致度を自動でスコアリングし、関連性の高い求人を優先的に確認できます。サイト別フィルタやキーワード検索、ソート機能にも対応しています。
6．ローカル保存設計
収集したデータはブラウザ内に保存される設計となっており、ローカル環境で管理できます。
想定される活用シーン
・転職活動中の求人情報の比較・整理
・人材紹介、人材派遣における営業先企業の抽出
・採用コンサルティング、RPO事業における競合求人調査
・求人広告営業における提案材料の収集
・採用市場や業界動向の調査業務
製品概要
製品名：求人キャッチャー
提供形態：Chrome拡張機能
価格：19,800円（税込・買い切り）
対応環境：Google Chromeが動作するPC（Windows / Mac / Linux）
出力形式：Excel / CSV / JSON
製品URL：https://note.com/ai_kouritsu_/n/n44616ea69030
今後の展開
当社では今後も、日々のルーティン業務を効率化するための業務支援ツールの提供を通じて、中小企業や個人事業主をはじめとする幅広い事業者の生産性向上に貢献してまいります。
本件に関するお問い合わせ先
会社名：合同会社中小企業事業支援
担当：営業担当 山本
メール：yamamoto@funweb.jp
製品URL：https://note.com/ai_kouritsu_/n/n44616ea69030
配信元企業：合同会社中小企業事業支援
「求人キャッチャー」は、エリアとキーワードを入力して検索を開始するだけで、日本国内の主要求人サイト84サイトを横断検索し、求人タイトル、企業名、給与、勤務地、雇用形態、求人概要などの情報を一括で収集できるChrome拡張機能です。収集したデータはExcel、CSV、JSON形式で出力でき、求人管理、営業リスト作成、市場調査など幅広い用途で活用いただけます。
求人情報の収集は、転職活動における候補案件の整理だけでなく、人材紹介・人材派遣の営業活動、採用コンサルティング、RPO事業、求人広告営業など、多くの業務で必要とされる一方、従来は複数の求人サイトを個別に巡回し、条件を入力し直しながら、必要な情報を手作業で整理する必要がありました。
当社は、こうした煩雑な業務負担を軽減するため、Chrome上で求人情報の横断検索から収集、整理、出力までを一括で行える「求人キャッチャー」を開発しました。月額課金型ではなく、買い切り19,800円（税込）で導入できるため、継続コストを抑えながら利用を開始いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343114/images/bodyimage1】
開発背景
採用市場や人材営業の現場では、複数の求人媒体を横断して情報収集を行う作業が日常的に発生しています。Indeed、doda、マイナビ転職、リクナビNEXT、Wantedlyなど、複数サイトで同じ条件を繰り返し検索し、気になる求人を表計算ソフトへ転記する作業は、担当者にとって大きな時間的負担となっています。
特に、人材紹介・派遣・採用支援領域では、求人を掲載している企業そのものが有力な営業先となるケースも多く、求人情報をいかに効率よく収集・整理できるかが、営業活動や提案精度に直結します。「求人キャッチャー」は、こうした求人収集業務の効率化を目的として開発されたツールです。
「求人キャッチャー」の主な特長
1．84サイトを横断検索
日本国内の主要求人サイト84サイトを対象に、横断的な検索・収集が可能です。総合求人サイトからIT・エンジニア特化、医療・介護、派遣、専門職系サイトまで幅広く対応しています。
2．ワンクリックで自動収集
エリアとキーワードを入力し、「検索スタート」を押すだけで収集を開始します。収集処理はバックグラウンドで進行するため、作業中に別業務を並行して進めることも可能です。
3．各サイト最大50ページまで自動取得
1サイトあたり最大50ページまで自動でページ送りを行い、無限スクロールや「もっと見る」形式にも対応しています。大量の求人情報を一括で収集したい場合にも活用いただけます。
4．Excel / CSV / JSON形式で出力可能
収集したデータはワンクリックでExcel、CSV、JSON形式にエクスポート可能です。表計算ソフトでの管理や、社内資料、営業リスト、調査レポートなどへの活用を想定しています。
5．関連度スコア・フィルタ機能を搭載
検索キーワードとの一致度を自動でスコアリングし、関連性の高い求人を優先的に確認できます。サイト別フィルタやキーワード検索、ソート機能にも対応しています。
6．ローカル保存設計
収集したデータはブラウザ内に保存される設計となっており、ローカル環境で管理できます。
想定される活用シーン
・転職活動中の求人情報の比較・整理
・人材紹介、人材派遣における営業先企業の抽出
・採用コンサルティング、RPO事業における競合求人調査
・求人広告営業における提案材料の収集
・採用市場や業界動向の調査業務
製品概要
製品名：求人キャッチャー
提供形態：Chrome拡張機能
価格：19,800円（税込・買い切り）
対応環境：Google Chromeが動作するPC（Windows / Mac / Linux）
出力形式：Excel / CSV / JSON
製品URL：https://note.com/ai_kouritsu_/n/n44616ea69030
今後の展開
当社では今後も、日々のルーティン業務を効率化するための業務支援ツールの提供を通じて、中小企業や個人事業主をはじめとする幅広い事業者の生産性向上に貢献してまいります。
本件に関するお問い合わせ先
会社名：合同会社中小企業事業支援
担当：営業担当 山本
メール：yamamoto@funweb.jp
製品URL：https://note.com/ai_kouritsu_/n/n44616ea69030
配信元企業：合同会社中小企業事業支援
プレスリリース詳細へ