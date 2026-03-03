AI英語学習アプリ「TORAbit」にAI英会話機能登場！シャドーイング×瞬間英作文×AI英会話が1つに。～AIチューターとのリアルタイム対話で、会話の“瞬発力”を鍛える～
1年で英語が話せるコーチングスクール「TORAIZ（トライズ）」を運営するトライズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三木雄信）は、2026年3月3日（火）より、AI英語学習アプリ「TORAbit（トラビット）」に、AIチューターとリアルタイムでビジネス英語のスピーキング力を鍛えられるAI英会話機能「SUPITORA（スピトラ）」を提供開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343156/images/bodyimage1】
▲ AI英会話「SUPITORA（スピトラ）」会話設定画面・会話画面・フィードバック画面
■ TORAbitの新機能、AI英会話「SUPITORA」開発の背景
TORAbitはこれまで、特許取得のAIシャドーイング採点（特許7659710号）と瞬間英作文を軸に忙しいビジネスパーソンの英語学習を支援してきました。ユーザーからは「学んだ表現を実際の会話でも試したい」という期待の声が多く寄せられており、インプットで身につけた力をそのまま実践で活かせる環境へのニーズが高まっていました。こうした声に応え、シャドーイングで鍛えた「リスニング力」と瞬間英作文で磨いた「構文力」を、そのままAIチューターとの実践会話で即座に試せる場としてAI英会話「SUPITORA（スピトラ）」を開発しました。AIが相手だからこそ24時間いつでも※気軽にチャレンジでき、「心理的安全性 ×発話量」の両立が、多忙なビジネスパーソンの英語力向上のブレイクスルーを目指します。
※1 AI英会話「SUPITORA」はチケット制。契約プランに応じたチケットが毎月付与されます
■ AI英会話「SUPITORA」の特長
(1)実践的なロールプレイ × 自由なカスタマイズ
複数のAIチューターと、ビジネスから日常まで多彩なシーン（会議室・空港・レストランなど）から選択。自分とAIの役割やトピックを自由に設定して実際の会話で試せます。1回の会話は短時間で完結するため、自宅やオフィスなど声を出せる環境で手軽に英会話の場数を増やせます。
(2)AIによる詳細フィードバック
会話終了後、AIが会話の総合スコア・文法添削・語彙分析（CEFR※2レベル分布）など複数の観点で詳細にフィードバック。「ただ話して終わり」ではなく、毎回の会話から改善点が明確になります。
※2 CEFRとは（セファール：Common European Framework of Reference for Languages）は、ヨーロッパ言語共通参照枠の略称で、語学の習熟度を測る国際基準。A1からC2までの6段階で、言語の枠や国境を越えて「その言語を使って何ができるか」を客観的に評価する指標です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343156/images/bodyimage2】
▲ AI英会話「SUPITORA（スピトラ）」フィードバック画面
■アプリ内で完結する学習サイクル
AI英会話「SUPITORA」の追加により、TORAbitは「AIシャドーイング」、「AI瞬間英作文」、「AI英会話」の3機能統合の英語学習プラットフォームへと進化しました。日常・ビジネス・海外出張・会議など幅広いシーンをカバーする2,000以上の教材と、1回3分から「練習 → 採点 → 改善」が完結する効率的な学習設計で、忙しいビジネスパーソンの英語力向上をサポートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343156/images/bodyimage3】
■他サービスとの比較
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343156/images/bodyimage4】
■ 今後の展望
TORAbitは累計ユーザー数13,000人、AI採点回数は累計30万回を突破。今回のAI英会話「SUPITORA」は「話せるための英語学習」を実現する大きな一歩です。今後はAI英会話の機能拡張や利用回数の拡充、学習コースのさらなる充実を予定しており、より多くのビジネスパーソンが「使える英語」を身につけられる環境を整備してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343156/images/bodyimage1】
▲ AI英会話「SUPITORA（スピトラ）」会話設定画面・会話画面・フィードバック画面
■ TORAbitの新機能、AI英会話「SUPITORA」開発の背景
TORAbitはこれまで、特許取得のAIシャドーイング採点（特許7659710号）と瞬間英作文を軸に忙しいビジネスパーソンの英語学習を支援してきました。ユーザーからは「学んだ表現を実際の会話でも試したい」という期待の声が多く寄せられており、インプットで身につけた力をそのまま実践で活かせる環境へのニーズが高まっていました。こうした声に応え、シャドーイングで鍛えた「リスニング力」と瞬間英作文で磨いた「構文力」を、そのままAIチューターとの実践会話で即座に試せる場としてAI英会話「SUPITORA（スピトラ）」を開発しました。AIが相手だからこそ24時間いつでも※気軽にチャレンジでき、「心理的安全性 ×発話量」の両立が、多忙なビジネスパーソンの英語力向上のブレイクスルーを目指します。
※1 AI英会話「SUPITORA」はチケット制。契約プランに応じたチケットが毎月付与されます
■ AI英会話「SUPITORA」の特長
(1)実践的なロールプレイ × 自由なカスタマイズ
複数のAIチューターと、ビジネスから日常まで多彩なシーン（会議室・空港・レストランなど）から選択。自分とAIの役割やトピックを自由に設定して実際の会話で試せます。1回の会話は短時間で完結するため、自宅やオフィスなど声を出せる環境で手軽に英会話の場数を増やせます。
(2)AIによる詳細フィードバック
会話終了後、AIが会話の総合スコア・文法添削・語彙分析（CEFR※2レベル分布）など複数の観点で詳細にフィードバック。「ただ話して終わり」ではなく、毎回の会話から改善点が明確になります。
※2 CEFRとは（セファール：Common European Framework of Reference for Languages）は、ヨーロッパ言語共通参照枠の略称で、語学の習熟度を測る国際基準。A1からC2までの6段階で、言語の枠や国境を越えて「その言語を使って何ができるか」を客観的に評価する指標です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343156/images/bodyimage2】
▲ AI英会話「SUPITORA（スピトラ）」フィードバック画面
■アプリ内で完結する学習サイクル
AI英会話「SUPITORA」の追加により、TORAbitは「AIシャドーイング」、「AI瞬間英作文」、「AI英会話」の3機能統合の英語学習プラットフォームへと進化しました。日常・ビジネス・海外出張・会議など幅広いシーンをカバーする2,000以上の教材と、1回3分から「練習 → 採点 → 改善」が完結する効率的な学習設計で、忙しいビジネスパーソンの英語力向上をサポートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343156/images/bodyimage3】
■他サービスとの比較
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343156/images/bodyimage4】
■ 今後の展望
TORAbitは累計ユーザー数13,000人、AI採点回数は累計30万回を突破。今回のAI英会話「SUPITORA」は「話せるための英語学習」を実現する大きな一歩です。今後はAI英会話の機能拡張や利用回数の拡充、学習コースのさらなる充実を予定しており、より多くのビジネスパーソンが「使える英語」を身につけられる環境を整備してまいります。