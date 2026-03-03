兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」は、2026年春に、オープンから7周年を迎えます。それに伴い、3月20日（金）から期間限定で「忍里７周年イベント」を開催いたします。忍里7周年記念イベント第四弾として、イベント開催期間内の4月20日（月）から「NARUTO＆BORUTO 忍里」2つのアトラクション、立体迷路「天の巻」・ミッションラリー「地の巻」の任務クリア報酬として配布している「ゲマキ風」オリジナルブロマイドに“シークレットレア”が登場いたします！今回3種のシークレットレアが登場し、中身は当たった方のみ知ることができます。全68種（内シークレット3種）となったゲマキ風オリジナルブロマイドの獲得を目指して、任務に挑め！

■「忍里7周年記念イベント」 肆の巻 「ゲマキ」風オリジナルブロマイド シークレットレア 概要

実施期間：2026年4月20日（月）～営業時間：10:00～22:00（最終受付20:00）内容：「NARUTO＆BORUTO 忍里」2つのアトラクション、立体迷路「天の巻」・ミッションラリー「地の巻」のクリア報酬として配布している「ゲマキ風」オリジナルブロマイドに“シークレットレア”が新登場！通常のゲマキ風ブロマイドと同様にランダムでの配布を行う。場所：「NARUTO&BORUTO 忍里」天の巻・地の巻料金：ライトチケット大人3,300円（税込）～ / 小人1,800円（税込）～URL：https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ