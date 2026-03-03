累計発行部数3,000万部を超える江南(ジャン・ナン)による長編ファンタジーノベル『龍族』。その緻密な世界観と繊細なキャラクター心理描写で中国の若年層を中心に絶大な支持を集め、多方面でメディアミックス展開が進んでいます。いよいよ物語がクライマックスに近づき、「毎週の放送から目が離せない！」と話題の本作から、今後の見どころが詰まったクライマックスPV・クライマックスビジュアルを解禁いたしました。つきましては、本ニュースをご紹介いただけますよう何卒よろしくお願いいたします。

◆クライマックスPV・クライマックスビジュアルが解禁！◆

【クライマックスPV】

【クライマックスビジュアル】

クライマックスに向けて加速する今後の物語に、ぜひご期待ください。

■アニメ『龍族Ⅱ -The Mourner's Eyes-』基本情報■

【タイトル】龍族Ⅱ -The Mourner's Eyes-

【放送情報】毎週水曜24時30分～各局にて放送中TOKYO MX、BS11、とちぎテレビ、群馬テレビ※放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

【配信情報】毎週水曜25時より各種配信サービスにて順次配信中！dアニメストア/dアニメストア ニコニコ支店/dアニメストア for Prime Video/Prime Video/DMM TV/U-NEXT/アニメ放題/FOD/ABEMA/Hulu/Lemino/アニメタイムズ/AnimeFesta/TELASA(見放題プラン)/J:COM STREAM(見放題)/milplus見放題パックプライム

【STAFF】原作 ：江南／ジャン・ナン「龍族」監督・シリーズ構成 ：王繒／ワン・シンキャラクター原案 ：王繒／ワン・シン 大暮維人キャラクターデザイン ：沈霏／シェン・フェイ 西位輝実 李時旼／リー・シーミン 範文彬／ファン・ウェンビン 田中孝弘音楽監督 ：伍婷／ウー・ティンBGM ：鷺巣詩郎 ほかアニメーションスタジオ：HANABARA Animation日本版製作 ：アニプレックス

【CAST】ルー・ミンフェイ／路明非 ：山下大輝チュー・ズーハン／楚子航 ：小野賢章ルー・ミンゼイ／路鳴沢 ：村瀬 歩シャー・ミー／夏弥 ：近藤玲奈チュー・ティエンジャオ／楚天驕：細谷佳正リン ：天城サリーアンジェ ：速水 奨ノノ／諾諾 ：本渡 楓シーザー・ガットゥーゾ ：大塚剛央フィンゲル・フォン・フリングス：橘 龍丸ノルマ・ローレンス ：石見舞菜香酒徳麻衣 ：島袋美由利

【主題歌】オープニングテーマ：鷺巣詩郎 「WE ARE MADE」日本版エンディングテーマ：ASCA 「Giver」

【イントロダクション】待ち受けるのは新たな戦い。交錯する運命の先にある真実とは──。累計発行部数3,000万部を超える江南(ジャン・ナン)原作のファンタジーノベル『龍族』。そちらを原作として中国屈指のアニメーションスタジオ・HANABARA Animationが映像化を手がけた、第1期「龍族 -The Blazing Dawn-」は圧倒的な作画とスケールで視聴者を魅了し、中国の動画プラットフォーム・テンセントビデオで累計再生数5.7億回を突破、歴代最高評価を獲得。日本でも、2024年4月に放送された吹替版がその圧巻の映像美で大きな話題を呼んだ。そして今回、日本からも新たに鷺巣詩郎(アニメ『BLEACH』シリーズ)、大暮維人(漫画『エア・ギア』)、西位輝実(アニメ『呪術廻戦』シリーズ)、田中孝弘(アニメ『SAKAMOTO DAYS』)ら、豪華アーティスト＆クリエイター陣が参戦。スケールも熱量もさらに加速し、待望の第2期がついに始動！

【STORY】青銅と炎の龍王討伐に成功したルー・ミンフェイは、次なる四大君主、大地と山脈の龍王との戦いに身を投じていく――ルー・ミンフェイがカッセル学院に入学して早くも1年が経過し、2年目では学院最強の龍殺しの一人、チュー・ズーハンとタッグを組むことに。信国での任務を終えカッセル学院へと戻る道中、二人は学院の新入生でA級血統を持つ少女シャー・ミーと出会い仲間となる。新たにチームを組んだ三人は蘇る大地と山脈の龍王討伐のために壮絶なミッションに挑む。

【関連情報】◆今後の最新情報は公式HP・X(Twitter)にて随時お知らせいたします。公式サイト：https://ryuzoku-anime.com/公式X(Twitter)：https://twitter.com/ryuzoku_jp(推奨ハッシュタグ：#アニメ龍族)

