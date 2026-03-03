CS放送「衛星劇場」では、ケムリ研究室no.1『ベイジルタウンの女神』初演(2020年)を3月7日(土)午後7時より、ケムリ研究室no.4『ベイジルタウンの女神』再演(2025年)を3月8日(日)午後6時より放送。2025年の再演はテレビ初放送となります。演劇界の鬼才ケラリーノ・サンドロヴィッチと、唯一無二の存在感を放つ俳優・緒川たまきがタッグを組んだ演劇ユニット「ケムリ研究室」。その旗揚げ公演として、コロナ禍の閉塞感を吹き飛ばした傑作ロマンティック・コメディが『ベイジルタウンの女神』。緒川たまき、水野美紀、山内圭哉、温水洋一、犬山イヌコ、高田聖子、仲村トオル(初演)、吉岡里帆(初演)、松下洸平(初演)、古田新太(再演)、坂東龍汰(再演)、藤間爽子(再演)ら、豪華キャストが作り出す笑いと温かい感動に包まれる至福の時間をお楽しみください！

ケムリ研究室no.1『ベイジルタウンの女神』初演（2020年）

★CS衛星劇場にて、3月7日(土)午後7:00～ 放送！

2020年9月 東京・世田谷パブリックシアターにて収録[作・演出]ケラリーノ・サンドロヴィッチ[出演]緒川たまき 仲村トオル 水野美紀 山内圭哉 吉岡里帆 松下洸平 望月綾乃 大場みなみ 斉藤悠 渡邊絵理 荒悠平 高橋美帆(＊ハシゴ高) 尾方宣久 菅原永二 植本純米 温水洋一 犬山イヌコ 高田聖子

ケムリ研究室no.4『ベイジルタウンの女神』再演（2025年）

★CS衛星劇場にて、3月8日(日)午後6:00～ テレビ初放送！

2025年5月 東京・世田谷パブリックシアターにて収録[作・演出]ケラリーノ・サンドロヴィッチ[出演]緒川たまき 古田新太 水野美紀 山内圭哉 坂東龍汰 藤間爽子 小園茉奈 後東ようこ 斉藤悠 依田朋子 中上サツキ 秋元龍太朗 尾方宣久 菅原永二 植本純米 温水洋一 犬山イヌコ 高田聖子

【あらすじ】大企業ロイド社の社長として、経営に辣腕を振るうマーガレット(緒川たまき)。目下の目標は、貧民街のベイジルタウンの開発。そのため彼女は婚約者でビジネスの右腕ハットン(山内圭哉)と、顧問弁護士のチャック(菅原永二)とともに、ベイジルタウン第七地区の買収交渉のため、ソニック社社長タチアナ(高田聖子)の元を訪れる。タチアナはその昔マーガレットの家の小間使いであった。ソニック社ではタチアナと秘書のコブ(植本純米)が出迎え、第七地区を売る気がないことを伝える。食い下がるマーガレットにタチアナはある賭けの提案をする。もし1ヶ月間、無一文で正体を明かさずベイジルタウンで暮らせたら、第七地区はマーガレットに譲る、しかし途中で断念したらマーガレットが所有している第八地区と第九地区をタチアナが貰う。その賭けに乗ったマーガレットは、執事のミゲール(尾方宣久)の心配をよそに、会社経営をハットンに任せ、ベイジルタウンに単身乗り込む。

