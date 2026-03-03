アニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2より3月5日の喜多川海夢の誕生日を記念して、アニプレックス オンラインくじより「喜多川海夢 バースデー オンラインくじ」の発売が決定しました！誕生日をお祝いする内容の「CloverWorks新規描き下ろしイラスト3種」や、「描き起こしのミニキャライラスト」を使用した商品など豪華賞品が盛りだくさん！さらに、誕生日当日の購入限定でもらえる特典などもあります！2026年3月5日(木)0時より、販売開始です♡みんなで海夢の誕生日をお祝いしましょう！▼「喜多川海夢 バースデー オンラインくじ」URL：https://kuji.aniplex.co.jp/store/lottery/marin-bd

各賞の詳細はこちら

誕生日をお祝いされる海夢のブランケットです。海夢の誕生日を一緒にお祝いしましょう！サイズ：H600×W900mm 材質 ：ポリエステル

ケーキを美味しそうに食べている海夢のスタンディです。一緒に食べたり写真を撮ったりなどお楽しみいただけます。サイズ：H800×W564mm材質 ：紙、PP、発砲ポリスチレン

お腹いっぱいで幸せそうに眠る海夢のマルチクロスです。 ベッドシーツやテーブルクロスなど、幅広い用途にご活用いただけます。サイズ：H1,400×W1,000mm 材質 ：ポリエステル

🎂A賞：B2タペストリー（全3種）描き下ろしイラストを使用したB2タペストリーです。 🎂B賞：B6アクリルパネル（全3種）描き下ろしイラストを使用したB6アクリルパネルです。

🎂C賞：アクリルチャーム（全8種）描き下ろしイラストと、描き起こしミニキャライラストを使用したアクリルチャームです。 🎂D賞：ホログラム箔缶バッジ（全12種）描き下ろしイラストや、描き起こしミニキャライラスト、場面写を使用したホログラム箔缶バッジです。

🎂描き下ろしイラストや、描き起こしミニキャライラスト、場面写を使用したブロマイド3枚セットです。

毎日特典をご用意してお待ちしております！

🎂お誕生日限定！喜多川海夢のお誕生日となる3/5(木)00:00～23:59までに「5連（特典付き）」をご購入いただいたお客様には2大特典をプレゼント！① ミニ色紙② オリジナルデジタル壁紙（スマートフォンサイズ）

🎁期間限定！3/6(金)から4/5(日)の期間中「5連（特典付き）」をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド(全8種)」から1枚をプレゼント！日程により絵柄が異なりますので、ぜひお楽しみください。

◆対象期間《3/6-3/15》ミニブロマイド（全8種ランダム）《3/16-3/22》ミニブロマイド 海夢強化週①（等身イラスト3種ランダム）《3/23-3/29》ミニブロマイド 海夢強化週②（ミニキャライラスト2種ランダム）《3/30-4/5》ミニブロマイド（全8種ランダム）

オンラインくじ 詳細まとめ

くじ名称：喜多川海夢 バースデー オンラインくじURL ：https://kuji.aniplex.co.jp/store/lottery/marin-bd販売開始：2026年03月05日(木) 00:00販売終了：2026年04月05日(日) 23:59販売価格：1回 \880（税込）

◆TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」 Season 2作品基本情報

・TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2公式サイト｜ https://bisquedoll-anime.com/・公式X(旧Twitter)｜ ＠kisekoi_anime ：https://x.com/kisekoi_anime・公式TiKToK｜ ＠kisekoi_anime ：https://www.tiktok.com/@kisekoi_anime（推奨ハッシュタグ：#着せ恋アニメ #着せ恋）※画像をご使用の際は、下記コピーライト表記の記載をお願い致します©福田晋一/SQUARE ENIX・アニメ「着せ恋」製作委員会

◆「アニプレックス オンラインくじ」 店舗情報

アニプレックス公式、ここでしか買えないオリジナルグッズや企画をお届けする「アニプレックス オンラインくじ」。すぐに結果が分かる、ハズレなしのオンラインくじです。「複数のくじを1回にまとめて配送」が可能です。・アニプレックス オンラインくじ｜ https://kuji.aniplex.co.jp/store・アニプレックス オンライン 公式X（Twitter）｜ https://x.com/aniplex_plus