聖徳学園中学・高等学校が3月9日に「Shotoku STEAM FES」を開催 ― 生徒らが1年間の探究活動の成果を発表

写真拡大 (全12枚)

大学通信から中学・高校のニュースリリースをお送りします。

聖徳学園中学・高等学校（東京都武蔵野市）では3月9日（月）に、学びの祭典「Shotoku STEAM FES」を開催。生徒らが1年間の探究活動の成果を発表するとともに、次の探究につながる多様なワークショップを行う。午前の部では中学1年生、中学3年生、高校2年生およびデータサイエンスコースの生徒らが、午後の部では中学2年生と高校1年生の生徒らが発表。また、生成AIの活用や映像制作、課外活動等をテーマにしたワークショップも行う。要事前申込。

　聖徳学園中学・高等学校では「自分の強みを活かし、世界とつながり、新しい価値を創造する（＝世界に貢献する）人材の育成」を目標とし、教育活動を展開。その活動の中心として、中学1年生〜３年生での「STEAM」、高校1年生での「情報」、高校2年生での「総合的な探究の時間」を活用している。

　それぞれの授業では1つのテーマをもとに、1年間のプロジェクト型活動を通して作品やアクションを作り出すことを重視。それらを作り出すプロセスで、SDGsへの理解を深めるとともに、地球市民としての責任を考える。

　このたび、それぞれの授業の1年間の集大成として「Shotoku STEAM FES」を開催。例年実施していた「SDGs成果報告会」および「Future Education Session」を発展させた、学びの祭典として実施する。

　概要は下記の通り。

■「Shotoku STEAM FES」概要

【日時】 3月9日（月） 9:00〜16:00

・午前の部（9:20〜12:00）：中学1年生、中学3年生、高校2年生、データサイエンスコース

・午後の部（13:00〜15:40）：中学2年生、高校1年生

【場所】 聖徳学園中学・高等学校（東京都武蔵野市境南町2-11-8）

・アクセス：JR中央線・西武多摩川線「武蔵境駅」徒歩3分（ https://jsh.shotoku.ed.jp/about/map/

【申込】 下記URLより申し込み

　https://forms.gle/RREUcpsco5A2hdVr8

【対象】 聖徳学園中学・高等学校生徒保護者・教育関係者（学校・教育機関）

【内容】 生徒によるプロジェクト成果発表、外部識者によるワークショップ

《来場者への注意事項》

・敷地内に駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。

【特設サイト】

　https://shotoku-steam-fes.studio.site/

○昨年度の様子

　https://youtu.be/cNs81F0KJUA

○開催告知（同校HP）

　https://jsh.shotoku.ed.jp/news/32806/

（参考）

●STEAM（同校HP）

　https://jsh.shotoku.ed.jp/educational_content/steam/

●聖徳学園中学・高等学校 データサイエンスコース

　https://jsh.shotoku.ed.jp/data-science/

（関連記事）

・聖徳学園中学・高等学校が3月10日に「SDGsプロジェクト成果報告会・データサイエンスコース成果報告会」と「Future Education Session at Shotoku（FES）」を開催（2025.03.03）

　https://www.u-presscenter.jp/article/11130

▼本件に関する問い合わせ先

学校法人聖徳学園

　聖徳学園中学・高等学校

TEL：0422-31-5121（代表）

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/