日本工具鋼市場の需要、シェア、動向、成長、機会および洞察分析（2025年～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2026年3月に「日本工具鋼市場：材料別（クロム、タングステン、モリブデン、バナジウム）、製品別（高速度鋼、冷間工具鋼、熱間工具鋼、プラスチック金型用鋼、ダイス鋼、その他鋼材）、製造プロセス別（圧延、鍛造）、用途別（自動車、造船、航空宇宙、重機、その他製造業）―市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）」と題する調査報告書を発行したと発表した。本報告書は、日本工具鋼市場に関する予測評価を提供するものである。また、日本工具鋼市場における成長要因、市場機会、課題および脅威を含む複数の主要な市場ダイナミクスを強調しているものである。
日本工具鋼市場概要
日本の工具鋼市場は、自動車、電子機器、機械、精密工学分野の強固な産業基盤に支えられ、高度に発展している市場である。工具鋼は、高い硬度、耐摩耗性、高温下における形状保持能力で知られ、金型、モールド、切削工具、産業用部品などに広く使用されているものである。日本は厳格な品質基準を満たすため、高品位合金組成および高度な熱処理技術を重視している。国内メーカーは技術革新に注力し、高速度鋼や冷間工具鋼などの高性能グレードを生産しているものである。自動車の軽量化、半導体製造装置、精密製造産業からの需要拡大が市場を継続的に牽引しており、日本の高品質冶金技術および技術的卓越性への評価がその背景にあるものである。
Surveyreportsの専門家による分析の結果、2025年における日本工具鋼市場規模は2億4,570万米ドルであったことが確認されたものである。さらに、2035年末までに市場売上高は3億7,850万米ドルに達すると予測されているものである。日本工具鋼市場は、2025年から2035年の予測期間において、約4.7％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれているものである。
Surveyreportsのアナリストによる日本工具鋼市場の定性的分析によれば、高精度製造に対する需要の増加、金属加工技術の進歩、強固な自動車および精密製造分野、ならびに半導体および産業用自動化装置の拡大を背景として、日本工具鋼市場規模は拡大すると見込まれているものである。日本工具鋼市場における主要企業には、日立金属株式会社、岩田ボルト株式会社、工作所、神戸製鋼所、大同特殊鋼株式会社、三菱マテリアル株式会社、内外トランスライン株式会社、滝澤鉄工所、東亜インターシステム株式会社、TPR株式会社などが含まれるものである。
目次
● 日本工具鋼市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本工具鋼市場に関する需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：材料別、製品別、製造プロセス別、用途別である
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本工具鋼市場のセグメンテーション
● 材料別：
○ クロム、タングステン、モリブデン、バナジウム
● 製品別：
○ 高速度鋼、冷間工具鋼、熱間工具鋼、プラスチック金型用鋼、ダイス鋼、その他鋼材
● 製造プロセス別：
○ 圧延、鍛造
● 用途別：
○ 自動車、造船、航空宇宙、重機、その他製造業である。
