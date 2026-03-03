Samsung Galaxyスマートフォンの衛星通信対応、世界で拡大 ～ 北米・欧州・日本の主要通信事業者との協業により、

Samsung Galaxy S26シリーズを含む一部の対象機種で衛星通信が可能 ～

サムスン電子（韓国本社、以下Samsung）は2026年2月27日、北米※1、欧州※2、日本※3の主要通信事業者との継続的な協業を通じて、Samsung Galaxy S26シリーズをはじめとする一部のSamsung Galaxyスマートフォンにおいて衛星通信サービスの対応を世界で拡大することをお知らせいたします。この拡張は、AIが社会インフラとして日常生活に広がる現代において、次世代の通信技術を活用しユーザーの安全性を高めるとともに、よりシームレスなモバイル体験の実現を目指すものであり、Samsungの継続的な取り組みのひとつです。





※1各通信事業者の展開計画に基づき、順次開始予定です。米国の対応通信事業者はVerizonおよびT-Mobileが含まれます。対応機種および利用可能な機能はモデル、ネットワーク、国・地域によって異なる場合があります。また衛星通信の利用はOS／One UIのバージョンにより異なる場合があります。

※2各通信事業者の展開計画に基づき、順次開始予定です。英国の対応通信事業者はVirgin Media O2が含まれます。対応機種および利用可能な機能モデル、ネットワーク、国・地域によって異なる場合があります。また衛星通信の利用はOS／One UIのバージョンにより異なる場合があります。

※3各通信事業者の展開計画に基づき、順次開始予定です。日本の対応通信事業者はKDDIが含まれます。対応機種および利用可能な機能はモデル、ネットワーク、国・地域によって異なる場合があります。また衛星通信の利用はOS／One UIのバージョンにより異なる場合があります。

サムスン電子COO兼MX事業部開発室長Won-Joon Choiは、「Samsungは長年にわたり無線通信技術の革新をリードしてきました。グローバルパートナーとの協業を通じて、この分野での最先端技術を追求し続けています。衛星通信がモバイル環境の重要な役割を担う中、SamsungはSamsung Galaxyユーザーが必要なときに確実に通信できる環境を整えていきます。」と述べています。

AIが日常生活に広がる現代において、安定した接続環境はかつてないほど重要視されています。そんな中、衛星通信は従来のモバイルネットワークが利用できない状況下においても、緊急時の連絡や重要な通信を可能にする技術です。近年、衛星通信は商用モバイルネットワークにおいて、より安定したシームレスな通信を実現する手段として注目されています。Samsungは2025年以降、一部のSamsung GalaxyフラッグシップモデルおよびSamsung Galaxy Aシリーズで衛星通信機能を提供してきました。現在は対応機種の拡大を進めるとともに、Samsung Galaxyデバイス上でより自然でシームレスなAI体験を提供するための基盤インフラとして強化しています。

また、各地域のネットワーク環境や規制要件に応じて段階的に提供を拡大し、通信事業者および衛星サービス事業者との連携をさらに強化していきます。これにより、従来のモバイルネットワークが利用できない地域でも、緊急支援に加え、より多くのSamsung Galaxyユーザーが衛星ベースのメッセージやデータ通信サービスを利用できる環境を整備していきます。

■各国のパートナーシップを通じた衛星通信の取り組み

米国では、T-Mobileの「T-Satellite with Starlink」との連携により、2025年よりSamsung Galaxy S21シリーズ以降に発売された一部のSamsung GalaxyフラッグシップおよびSamsung Galaxy AシリーズのT911、テキスト、衛星データ通信などのサービスを提供しています。また、VerizonはSamsung Galaxy S25シリーズ以降の全フラッグシップモデルでeSOSやテキストサービスを提供しています。さらに、AT&Tとも連携し、衛星通信サービス対応の協業を進めています。

欧州では、Virgin Media O2との連携により、一部のSamsung Galaxyスマートフォンで衛星通信が利用可能になります。スペインでは3月にMasOrangeとの共同試験を開始予定です。また、Vodafoneとも対応拡大に向けた協業を進めています。

日本では、KDDIとの連携により、2025年以降Samsung Galaxy S22シリーズ以降のフラッグシップモデルおよびSamsung Galaxy Aシリーズで、衛星通信を活用したテキスト通信、衛星データ通信、緊急速報メール（ETWS）などを提供しています。さらに2026年からはソフトバンクおよびNTTドコモとの連携により、一部のSamsung GalaxyフラッグシップとSamsung Galaxy Aシリーズで衛星通信の対応を開始予定です。楽天モバイルとも段階的な対応拡大に向け協業を進めています。

Samsungは、今後もさらに多くの通信事業者との連携を拡大し、他のSamsung Galaxy製品カテゴリーへのサポート拡大に取り組んでまいります。

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。