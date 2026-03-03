2026年3月 - Brook Gaming(Zeroplus Technology Co., Ltd.)は、3月に開催される世界規模のAR位置情報ゲームイベントに向けて、プレイヤーの探索体験を劇的に進化させる最新の技術ソリューションを公開致します。長時間にわたる広域探索や過酷な連戦という課題に対し、iPhone専用の精密操作デバイス「Flashman」による、ストレスフリーかつ圧倒的な優位性を持つプレイ環境の構築を提案します。





豊富な機能でARゲームをサポート









■大規模探索イベントを最大化する「技術的支援」

限られた時間内で広大なマップを正確に探索し、効率よく成果を上げることは、現代のARゲームにおける最大の鍵となります。Brookは長年培ったハードウェア技術を投入し、物理的な制約を緩和し、プレイヤーが純粋に移動戦略やミッション達成に集中できる環境を整えます。









■Flashman：リアルな操作感でバーチャルの自由を完全開放

Flashmanは、スマートフォンユーザーに直感的な物理操作体験を提供します。高精度な360°ジョイスティックによる制御は、複雑なマップ上での正確なポジショニングを可能にし、長時間のプレイによる疲労を軽減します。





〇座標メモリー機能(FNボタン)：頻繁にアクセスする重要なポイントを記録し、ワンタップで保存・復帰が可能。特定の地点への素早い再訪問をサポートします。

〇多彩な移動シミュレーション：自然な歩行を再現するモードや、設定したルートを巡回する機能を搭載。状況に応じた柔軟なプレイスタイルを実現します。

〇スピード切替機能 ：目的地へ素早く到達するためのモードと、精密な探索に適したモードをボタン一つで切り替え可能です。

〇チーム同期(座標共有) ：仲間との位置情報の連携をスムーズにし、グループでの効率的な同時探索を強力にバックアップします。









■発売情報

「Flashman」は現在好評発売中です。

Flashman公式製品ページ： https://brook.gg/3OLSjPY









■Brook Gaming について

20年以上にわたるハードウェア開発の実績を持つBrook Gamingは、革新的な技術を通じて、プレイヤーの可能性を広げ続けてきました。台湾が誇る「ものづくり」の精神を大切にしながら、世界中のゲームコミュニティへ、最高水準のソリューションを提供し続けています。