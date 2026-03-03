株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、GiGOグループのお店において、日本を代表するHIP HOPグループ「RIP SLYME」が2026年3月22日(日)に迎える25周年を記念し、コラボレーション企画を2026年3月10日(火)より開始いたします。また当社は、同グループが活動休止前ラストライブとして開催するアリーナ公演「RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -」(3月20日(金･祝)･21日(土)・22日(日))に協賛し、ラストライブを応援いたします。

開催概要

■開催期間：2026年3月10日(火)より順次登場予定■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」※対象店舗は特設ページをご確認ください。■開催内容：・GiGOグループのお店限定景品の展開・メンバーからのオリジナルメッセージを収録！GiGOグループのお店限定USEN特別放送と大型ビジョンでのPV放映・リポストキャンペーン

GiGOグループのお店限定景品

ラストライブのタイトルである「GREATEST LIVE」をスクリプト体で表現、レコード風アイテムやリゾート風デザインなどレトロ感をミックスさせ、HIP HOP×アミューズメントらしい遊びが詰まった景品が登場いたします。どれも25周年を記念する限定デザインとなります。■2026年3月10日(火)より順次登場予定

※数量限定。なくなり次第、終了となります。※対象店舗は特設ページをご確認ください。※画像・イラストはすべてイメージです。

メンバーからのオリジナルメッセージを収録！GiGOグループのお店限定USEN特別放送と大型ビジョンでのPV放映

対象店舗にて、メンバーからのオリジナルメッセージが収録されたUSEN特別番組を放送いたします。また、池袋にある「GiGO総本店」の大型ビジョンに加え、一部店舗に設置された店内サイネージでも、期間中、｢RIP SLYME｣の昨年発表された「Wacha Wacha」と名曲「One」を放映いたします。

リポストキャンペーン

コラボレーション実施を記念して、Xにてリポストキャンペーンを開催いたします。期間中、アカウントをフォローのうえ、該当の投稿をリポストされた方の中から抽選で3名様に「ハンドタオル(全4種)」をプレゼントいたします。■応募期間：2026年3月3日(火)～3月15日(日)■公式X：https://x.com/GENDA_GiGO■応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html

各種公式サイト

「RIP SLYME」公式サイト：https://ripslyme.com/「RIP SLYME」公式X：https://x.com/ripslyme_com

著作権表記

©RIP SLYME©GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

キャンペーン特設ページ

https://campaign.gendagigo.jp/2603/ripslyme/