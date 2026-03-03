青森県では、米価高騰による食費負担の影響が大きい子育て世帯の負担軽減を図るため、県産米購入に使える電子クーポン等を提供する「あおもり米子育て応援事業」を実施しています。令和８年１月１５日から申請受付を開始し、令和８年２月２８日時点で累計申請数（対象児童数）が１０万人に到達しました。青森県は、対象児童の保護者等に対して、申請受付期限である令和８年４月３０日までに確実に申請するよう呼びかけています。１ 事業概要について（１）対象児童令和８年３月３１日時点で１８歳以下の県内在住のこども（２）申請者申請日において県内在住の対象児童の保護者（父母、養父母、未成年後見人、施設の長、里親、対象児童を現に監護する者等）（３）支給品対象児童１人につき 電子クーポン１０，０００円分又はお米券８，８００円分（４）申請期間令和８年１月１５日（木）～４月３０日（木） ※申請期日間際は混雑が想定されます（５）電子クーポン利用期間令和８年１月３０日（金）～７月３１日（金）２ 申請状況について（令和８年２月２８日時点）（１）申請件数：５９，４７２件（２）対象児童数：１００，０３８人（うち電子クーポン申請数：７９，１４４件、お米券申請数：２０，８９４件）（３）申請率：６６．０％※申請率は、令和６年青森県推計人口の対象児童数から算出（４）電子クーポン取扱店舗数：５１２店舗３ 事業詳細（あおもり米子育て応援事業ホームページ）https://aomori-okomeouen.com４ 連絡先あおもり米子育て応援事業事務局連絡先：0120-119-666