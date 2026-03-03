Huion、Kamvas 22 （Gen 3）の発売により22インチ市場における新たな業界基準を確立





ロサンゼルス、2026年3月3日 /PRNewswire/ -- デジタル・グラフィックタブレットの設計と製造で定評のあるHuionは本日、次世代の21.5インチ・ペンタブレット「Kamvas 22（Gen 3）」を正式に発表しました。このエキサイティングなニュースは、新年を迎えたデジタルアーティストにとって最高のタイミングとなります。





この2年間、Huionは一貫してイノベーションの限界を押し広げ、技術の向上と製品ラインナップの拡充を推進してきました。これは、初心者からプロのアーティストまで、ニーズに合わせた幅広い選択肢を提供するという同社の決意の表れです。Kamvas 22（Gen 3）という新たなツールを得ることで、アーティストは自らの芸術的なビジョンを表現できるようになります。

・妥協のない第3世代のパフォーマンス

Kamvas 22（Gen 3）は、先代モデルであるKamvas 22およびKamvas 22 Plusの後継として登場し、アーティストに大画面でコストパフォーマンスの高いキャンバスを提供し続けるという使命を担っています。

先進的なHuion PenTech 4.0テクノロジーとナノエッチングを施したCanvas Glass 2.0スクリーンを搭載し、複数のカラーモードやその他の実用的な機能を備えたKamvas 22（Gen 3）は、アーティストが効率的で没入感のあるクリエイティブ体験を実現するのに役立ちます。

21.5インチ、90Hzのスクリーンは、イラストレーターやアニメーターが大胆かつスムーズに描画できるキャンバスとして機能し、2.5K（2560×1440）の解像度がシャープなワークフローを約束します。

PenTech 4.0により、16Kレベルの筆圧感知、2gの初期筆圧、傾き自動調整機能が提供され、本物のペンと紙を使うような自然な描き心地を実感できます。





デジタルクリエイターにとって、色の正確さは不可欠です。Kamvas 22（Gen 3）はsRGB 99%、Rec. 709 99%、Adobe RGB 90%、Display P3 92%をカバーし、ΔE < 1.5という驚異的な精度で、鮮やかな色彩と正確な色再現を保証します。

さらに、Canvas Glass 2.0テクノロジーを採用することで、まぶしさを抑え、紙のような質感の表面で本格的な描き心地を実現しています。

もう1つの際立った機能は、新しいアンビエント・ライト・デザインです。これにより、ユーザーは好みの色に照明を調整し、独自のワークスペースをパーソナライズできます。

詳細情報

Kamvas 22（Gen 3）は、22インチのドローイングタブレット市場において、性能と価格のバランスが取れた最高の選択肢です。大型ディスプレイを求めながらも投資を抑えたいと考えているのであれば、Kamvas 22（Gen 3）は期待を上回る製品となるでしょう。

このタブレットには、他にも多くの注目すべきる機能が搭載されています。詳細については、huion.comをご覧いただくか、Instagramで@huiontabletをフォローしてください。

（日本語リリース：クライアント提供）

