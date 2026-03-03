CAGR3.4%、2032年6.39億ドルへ――Fガス規制下で再設計が進むエアゾール噴射剤市場の構造変化
製品定義：噴霧体験を成立させる「圧力と吐出」を設計するガスである
エアゾール噴射剤は、エアゾール容器内の内容物を加圧し、ミスト、フォーム、固体微粒子として吐出させるためのガスまたは液体であり、家庭用洗浄剤、パーソナルケア、自動車ケア、産業用途まで幅広い消費財の“使い勝手”を規定する基盤材料である。化学組成により炭化水素系（プロパン、ブタン、イソブタン）、圧縮ガス（窒素、二酸化炭素）、ジメチルエーテル（DME）、HFC、HFOなどに分類され、用途別に必要な噴霧特性や安全性、取り扱い条件が異なる点が市場の前提となる。すなわち噴射剤は単なる充填材ではなく、製品体験、製造条件、規制適合を同時に左右する“処方の一部”として位置づく。
成長ドライバー：規制、材料転換、消費者嗜好が同時に「処方の再設計」を迫る
政策面では、欧州のFガス規制（EU）2024/573が2024年2月7日に採択され、2024年3月11日から適用開始となり、フッ素系ガスを含む製品・機器への統制が強化される枠組みが明確化した。 さらに米国では、EPAが2025年8月26日付でHFC段階的削減に関する制度運用の見直し文書を公表し、エアゾール噴射剤での代替選択肢としてHFC-152aやHFO-1234ze(E)に言及している。 技術面では、噴射特性だけでなく低GWPや規制適合を含めた材料選択が重要性を増し、市場面では利便性志向に支えられた需要の底堅さが、代替化を「需要縮小」ではなく「中身の転換」として進める方向に働く。
市場規模と需要トレンド：利便性需要は底堅く、地域分散で量が積み上がる
LP Information調査チームの最新レポートである「世界エアゾール噴射剤市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/577007/aerosol-propellants）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが3.4%で、2032年までには6.39億米ドルに達すると予測されている。需要の根底には「手軽で汚れにくい」吐出形態への評価があり、生活者向け製品群の広がりが市場を下支えする。加えて衛生・清潔に対する意識の高まりは、消毒・洗浄などエアゾール形態が選好されやすい領域の需要を押し上げてきた。地域面では北米・欧州が消費財の厚みと製造基盤で主要市場を形成しつつ、アジア太平洋は都市化と中間層の拡大を背景に需要の伸びが見込まれる構図である。ラテンアメリカ、中東・アフリカも需要増が想定され、市場は単一地域の景気だけでなく、複数地域の消費・流通の積み上げで規模が形成されるタイプの産業である。
図. エアゾール噴射剤世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343087/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343087/images/bodyimage2】
図. 世界のエアゾール噴射剤市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
競争構造と主要企業：供給安定と規制対応力がブランド力として機能する
LP Informationのトップ企業研究センターによると、エアゾール噴射剤の世界的な主要製造業者には、Chemours、Honeywell、Linde、Evonik、Shell、Repsol、Diversified CPC、三菱ガス化学（Mitsubishi Gas Chemical）、Nouryon、Beijing Yujiが含まれ、2025年にトップ5は約39.0%、トップ10は約60.0%を占める。上位集中は進むが、用途別・地域別の最適解が異なるため、製品ポートフォリオと供給網の厚みが競争力の核になる。日本の視点では、三菱ガス化学がDMEなど関連領域でサステナビリティ認証を得る動きがみられ、原料・由来の管理が国際取引における競争条件になり得ることを示す。 一方、欧米大手は規制議論の中心地で制度変化と同時に商品設計を進める余地が大きく、ガス供給・化学素材の総合力が市場支配力へ直結しやすい。
エアゾール噴射剤は、エアゾール容器内の内容物を加圧し、ミスト、フォーム、固体微粒子として吐出させるためのガスまたは液体であり、家庭用洗浄剤、パーソナルケア、自動車ケア、産業用途まで幅広い消費財の“使い勝手”を規定する基盤材料である。化学組成により炭化水素系（プロパン、ブタン、イソブタン）、圧縮ガス（窒素、二酸化炭素）、ジメチルエーテル（DME）、HFC、HFOなどに分類され、用途別に必要な噴霧特性や安全性、取り扱い条件が異なる点が市場の前提となる。すなわち噴射剤は単なる充填材ではなく、製品体験、製造条件、規制適合を同時に左右する“処方の一部”として位置づく。
成長ドライバー：規制、材料転換、消費者嗜好が同時に「処方の再設計」を迫る
政策面では、欧州のFガス規制（EU）2024/573が2024年2月7日に採択され、2024年3月11日から適用開始となり、フッ素系ガスを含む製品・機器への統制が強化される枠組みが明確化した。 さらに米国では、EPAが2025年8月26日付でHFC段階的削減に関する制度運用の見直し文書を公表し、エアゾール噴射剤での代替選択肢としてHFC-152aやHFO-1234ze(E)に言及している。 技術面では、噴射特性だけでなく低GWPや規制適合を含めた材料選択が重要性を増し、市場面では利便性志向に支えられた需要の底堅さが、代替化を「需要縮小」ではなく「中身の転換」として進める方向に働く。
市場規模と需要トレンド：利便性需要は底堅く、地域分散で量が積み上がる
LP Information調査チームの最新レポートである「世界エアゾール噴射剤市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/577007/aerosol-propellants）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが3.4%で、2032年までには6.39億米ドルに達すると予測されている。需要の根底には「手軽で汚れにくい」吐出形態への評価があり、生活者向け製品群の広がりが市場を下支えする。加えて衛生・清潔に対する意識の高まりは、消毒・洗浄などエアゾール形態が選好されやすい領域の需要を押し上げてきた。地域面では北米・欧州が消費財の厚みと製造基盤で主要市場を形成しつつ、アジア太平洋は都市化と中間層の拡大を背景に需要の伸びが見込まれる構図である。ラテンアメリカ、中東・アフリカも需要増が想定され、市場は単一地域の景気だけでなく、複数地域の消費・流通の積み上げで規模が形成されるタイプの産業である。
図. エアゾール噴射剤世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343087/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343087/images/bodyimage2】
図. 世界のエアゾール噴射剤市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
競争構造と主要企業：供給安定と規制対応力がブランド力として機能する
LP Informationのトップ企業研究センターによると、エアゾール噴射剤の世界的な主要製造業者には、Chemours、Honeywell、Linde、Evonik、Shell、Repsol、Diversified CPC、三菱ガス化学（Mitsubishi Gas Chemical）、Nouryon、Beijing Yujiが含まれ、2025年にトップ5は約39.0%、トップ10は約60.0%を占める。上位集中は進むが、用途別・地域別の最適解が異なるため、製品ポートフォリオと供給網の厚みが競争力の核になる。日本の視点では、三菱ガス化学がDMEなど関連領域でサステナビリティ認証を得る動きがみられ、原料・由来の管理が国際取引における競争条件になり得ることを示す。 一方、欧米大手は規制議論の中心地で制度変化と同時に商品設計を進める余地が大きく、ガス供給・化学素材の総合力が市場支配力へ直結しやすい。