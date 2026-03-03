¶È³¦½é¢¨¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾ÚÂÐ±þ¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¡ÖALC-miniⅤ¡ÊFive¡Ë¡×¤òÈ¯Çä
¡¡¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¼«Æ°ÅÀ¸Æ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢±¿¹Ô´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¢°ÂÁ´±¿Å¾´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¢Ï«Æ¯°ÂÁ´±ÒÀ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëÅì³¤ÅÅ»Ò³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿ùËÜ Å¯Ìé)¤Ï¡¢¶È³¦¤Ç½é¤á¤Æ¢¨¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É°ìÂÎ·¿±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¡Ê¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¡ÖALC-miniⅤ¡ÊFive¡Ë¡×¤ò2026Ç¯3·î2Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢¨2026Ç¯3·î¸½ºß¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É°ìÂÎ·¿±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿øÃÖ·¿¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¤È¤·¤Æ¡ÊÅö¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
£±¡Ë¥¯¥é¥¦¥ÉÏ¢·È·¿¡¦IC/¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¡¦¼Ò°÷¥«ー¥É¡¢¥×¥ê¥ó¥¿ー °ìÂÎ·¿¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¡¡
¡¡2017Ç¯9·î¤è¤ê¡¢ÈóÀÜ¿¨IC¥«ー¥É¥êー¥Àー¡¦¥×¥ê¥ó¥¿¡¦¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿¡ØALCminiⅣ¡Ù¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¤½¤Î¸å·Ñµ¡¤È¤Ê¤ëNew¥â¥Ç¥ë¡ØALC-miniⅤ¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Îµ¡Ç½¤ÈÁàºîÀ¤ÏÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢ÌµÀþLAN¡ÊWi-Fi¡Ë¤Ë¤è¤êÂ¬Äê·ë²Ì¤ò±¿Í¢°ÂÁ´PRO¡ÊALC-Web¡Ë¤Ë¼«Æ°Á÷¿®¤·¡¢¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ç¤Î³ÎÇ§¡¢´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É°ìÂÎ·¿±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¡Ê¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¡Ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢º£¸å¤ÎÀ©ÅÙÊÑ¹¹¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¤Ç¤¹¡£
£²¡ËALC-miniⅤ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¼ç¤Êµ¡Ç½¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
①Â¬Äê·ë²Ì¤Î¥¯¥é¥¦¥É¼«Æ°ÊÝÂ¸ Â¬Äê¥Çー¥¿¤ò¡Ö±¿Í¢°ÂÁ´PRO¡ÊALC-Web¡Ë¡×¤Ø¼«Æ°Á÷¿®¡¢Â¬Äê·ë²Ì¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à³ÎÇ§¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡ÈÂ¬¤ë¤À¤±¡É¤«¤é¡È´ÉÍý¤¹¤ë¡É»ÅÁÈ¤ß¤Ø¿Ê²½¡£②¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾ÚÂÐ±þ¡ÊICÌÈµö¾Ú¤È¤ÎÊ»ÍÑ²Ä¡Ë ¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É°ìÂÎ·¿±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ËÂÐ±þ¡¢½¾Íè¤ÎICÌÈµö¾Ú¤È¤ÎÆ±»þÅÐÏ¿¡ÊIC¡Ü¥Þ¥¤¥Ê¤Î2Ëç»ý¤Á¡Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¡£③¹»Àµ´ÉÍý¤ò»ÅÁÈ¤ß²½¤·¡¢ÀºÅÙ¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤ëÀß·× ÄÌ¾ï¹»Àµ»þ´ü¤Ë¤¢¤ï¤»¸ò´¹ÍÑ¥»¥ó¥µー¤ò¼«Æ°Á÷ÉÕ¡¢¹»Àµ´ÉÍý¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢Â¬ÄêÀºÅÙ¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤ë±¿ÍÑÂÎÀ©¤ò¼Â¸½¡£
Ãí¡ËKarte-PRO¡Ê±¿Å¾¼ÔÂæÄ¢´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤È¥Þ¥¹¥¿ーÏ¢·È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
£³¡Ë¥ê¥êー¥¹»þ´ü¤È²Á³Ê¹½À®É½
¡þ¼õÃí³«»Ï¡§2026Ç¯3·î2Æü¡þ½Ð²Ù³«»Ï¡§2026Ç¯3·î9Æü
¶èÊ¬
ÉÊÌ¾¡¦ÆâÍÆ
²Á³Ê ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ËÜÂÎ
¡¦ALC-miniⅤËÜÂÎ¥»¥Ã¥È¡Ê£Á£Ã¥¢¥À¥×¥¿ USB¥á¥â¥ê ÀìÍÑ¥Æ¥ó¥ー ¥íー¥ë»æ ÀÜÂ³¥±ー¥Ö¥ë ¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹ ³Æ1¸Ä¡Ë
\195,800
ÊÝ¼é¹»Àµ·ÀÌó¡ÊÉ¬¿Ü¡Ë
¡¦½éÇ¯ÅÙ¡Ê¢¨1 ÂåÂØµ¡¤Î Âß½Ð / ½¤ÍýÂÐ±þ ¢¨¾ÃÌ×ÉÊ¤ÏÊÌÅÓ¡Ë¡¦¼¡Ç¯ÅÙ¡Ê¢¨1¡Ü1²óÊ¬/1Ç¯´Ö ¤Î¸ò´¹¡Ê¹»Àµ¡ËÍÑ¥»¥ó¥µー´Þ¡Ë
\13,200\20,900
¥¯¥é¥¦¥ÉÍøÍÑÎÁ¢¨¡Ê´ðËÜÉ¬¿Ü¡Ë
¡¦ALC-Web¥é¥¤¥»¥ó¥¹½é²ó ¡ÊminiⅤÀÜÂ³ÍÑ¡Ë¢¨1µòÅÀ¡¦ALC-Web¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼¡Ç¯ÅÙ¡ÊminiⅤÀÜÂ³ÍÑ¡Ë¢¨1µòÅÀ
\8,800 \8,800
¢¨¤ªµÒÍÍ¤Î±¿Í¢°ÂÁ´PROÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤êÄÉ²Ã·ÀÌóÉÔÍ×¤Î¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
£´¡Ë¤ªµÒÍÍ´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë¤´Ãí°Õ»ö¹à
¡Ú¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¡¦ÌµÀþLAN¡ÊWi-Fi¡ËÀÜÂ³¤Î¤ßÂÐ±þ¡¡¢¨SSID¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤Î»öÁ°½àÈ÷¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡¦2.4GHz ÂÓ¤Î¤ßÂÐ±þ¡Ê5GHzÈóÂÐ±þ¡Ë¡¦¸ÇÄêIPÀßÄê¤ÏÉÔ²Ä¡ÊIP¼«Æ°¼èÆÀ¤Î¤ß¡Ë¢¨¤ªµÒÍÍ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀßÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¯¥é¥¦¥ÉÀÜÂ³¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢£ÄÌ¿®µ¡Ç½ÅëºÜ IC¥«ー¥É¡¦¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾ÚÂÐ±þ ¥×¥ê¥ó¥¿ー°ìÂÎ·¿¥¢¥ë¥³ー¥ëÂ¬Äê´ï¡ØALC-miniⅤ¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥Èhttps://lpfo.tokai-denshi.co.jp/ALCmini5
¢£ÅÀ¸Æµ¡´ïµÚ¤Ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëÅì³¤ÅÅ»Ò¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î¡Ö°ÂÁ´¡×¡Ö°Â¿´¡×¡Ö·ò¹¯¡×¤òÁÏÂ¤¤·¡¢ ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£Åì³¤ÅÅ»Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§ https://www.tokai-denshi.co.jp/Åì³¤ÅÅ»Ò¸ø¼° EC ¥µ¥¤¥È ¡§ https://shop.tokai-denshi.co.jp/Åì³¤ÅÅ»Ò¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥¤¥È ¡§ https://transport-safety.jp/