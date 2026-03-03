東京・大阪・福岡(全国8店舗)で「ヨプの王豚塩焼」を運営している株式会社YOPUは、2026年3月4日(水)より、世界三大珍味トリュフを取り入れた新シーズン企画「韓国料理 × トリュフ」シリーズ(全5品)を期間限定で販売開始いたします。





本企画は、これまでの“韓国料理”のイメージにとどまらず、トリュフの香りを軸に再構築した新たな食体験を提案するものです。

韓国料理とトリュフの芳醇な香りを掛け合わせることで、従来の韓国料理とは異なるアプローチを実現しました。





今年の主役は、トリュフ





■商品概要(全5品)

[トリュフキムチ炒めご飯] 価格：1,680円(税込1,848円)

定番の香ばしいキムチ炒めご飯に、芳醇なトリュフを贅沢にプラス。ひと口運ぶごとにトリュフの香りが鼻を抜け、これまでの「炒めご飯」の概念を覆す、主役級の満足感を堪能できる一品です。





トリュフキムチ炒めご飯





[トリュフふわふわ卵チム] 価格：1,280円(税込1,408円)

五感を満たす“進化系”卵チム(韓国の茶碗蒸し)。

出汁の旨みが凝縮されたふわふわの卵チムに、濃厚なトリュフペーストを練り込みました。

さらに仕上げとしてトリュフスライスをトッピング。

熱々の湯気とともに立ち上がる官能的な香りが、卵の優しい甘みを引き立てます。





トリュフふわふわ卵チム





[トリュフおにぎり] 価格：1,280円(税込1,408円)

大人気おにぎりシリーズに、待望の第5弾「黒い宝石」が登場！

累計販売数も多い「ヨプの王豚塩焼」自慢のおにぎりシリーズ(とびっこ/チャンジャ/ツナマヨ/スパムマヨ)に、ついに5つ目の新星が加わります。

ぷちぷち食感のとびっことトリュフをふんだんに使用した、大人から子供まで虜にするリッチな味わいです。





トリュフおにぎり





[トリュフチーズジャガイモチヂミ] 価格：1,680円(税込1,848円)

“外カリ・中もち”の黄金比。

チーズ×ジャガイモ×トリュフの禁断の三重奏。

チーズがとろけるモチモチのチーズジャガイモチヂミに、トリュフのアクセントを加えました。ジャガイモ本来の素朴な甘みと、トリュフの気品ある香りは相性抜群。お酒のおつまみにも最適な一品です。





トリュフチーズジャガイモチヂミ





[トリュフマッシュルーム焼き] 価格：1,080円(税込1,188円)

これまでにない「香りと驚き」の体験を提供します。

ヨプ自慢のジューシーな熟成肉と一緒に、お召し上がりください。





トリュフマッシュルーム焼き









■開発背景

新大久保発のヨプの王豚塩焼として展開してきた当店は、日本で初めて熟成サムギョプサルをはじめ、とびっこおにぎりやナッコプセをいち早く創出いたしました。

2026年はその象徴的な取り組みとして、香りという要素に着目し、トリュフを主役に据えたシリーズを展開いたします。

韓国料理の満足感に加え、香り・余韻・組み合わせの楽しさを提案することで、これまでにない韓国料理の楽しみ方を発信してまいります。









■新メニュー販売店舗

・ヨプの王豚塩焼 新大久保本店

所在地 ： 東京都新宿区大久保1-16-21 1F・2F・3F

電話番号 ： 03-3202-3852

食べログURL： https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130404/13179091/





・ヨプの王豚塩焼 新大久保 大久保通り店

所在地 ： 東京都新宿区百人町2-2-1 REMAX2F

電話番号 ： 03-5272-2097

食べログURL： https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130404/13192120/





・ヨプの王豚塩焼 GEMS新橋店

所在地 ： 東京都港区新橋2-12-8 GEMS新橋 7F

電話番号 ： 03-6257-3033

食べログURL： https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13223673/





・ヨプの王豚塩焼 赤坂店

所在地 ： 東京都港区赤坂3-14-3 渡林赤坂ビル 3F

電話番号 ： 03-5545-5125

食べログURL： https://tabelog.com/tokyo/A1308/A130801/13250969/





・ヨプの王豚塩焼 吉祥寺店

所在地 ： 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-4-18ARISTO吉祥寺1F～2F

電話番号 ： 0422-29-3835

食べログURL： https://tabelog.com/tokyo/A1320/A132001/13304880/





・ヨプの王豚塩焼 福岡天神店 ※販売開始時期がずれる可能性があります

所在地 ： 福岡県福岡市中央区大名2-1-5 2F

電話番号 ： 092-406-3480

食べログURL： https://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400103/40058361/





・ヨプの王豚塩焼 心斎橋店 ※販売開始時期がずれる可能性があります

所在地 ： 大阪府大阪市中央区右衛門4-6 Crice Nikko宗右衛門II 1F

電話番号 ： 06-6212-2000

食べログURL： https://tabelog.com/osaka/A2701/A270202/27125977/





・ヨプの王豚塩焼 道頓堀店 ※販売開始時期がずれる可能性があります

所在地 ： 大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目1-15 清洲道頓堀ビル1.2F

電話番号 ： 06-4400-2722

食べログURL： https://tabelog.com/osaka/A2701/A270202/27131713/









■提供開始日

2026年3月4日(水)









■その他情報

・公式Instagram

https://www.instagram.com/yopu_official/

・Tiktokチャンネルヨプの台所

https://www.tiktok.com/@yopu_kitchen?is_from_webapp=1&sender_device=pc

・楽天市場YOPUSTORE

https://www.rakuten.co.jp/yopustore/