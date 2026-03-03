坂本優二、埼玉県三郷市「令和7年スポーツ賞 優秀選手賞」を受賞
日販テクシード株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 藤澤徹）は、当社社員の坂本 優二が、埼玉県三郷市より「令和7年スポーツ賞 優秀選手賞」を受賞したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343110/images/bodyimage1】
本賞は、国際大会や全国規模の大会において優れた成績を収め、市のスポーツ振興に貢献した選手を表彰するものです。
坂本は、WSPS（World Shooting Para Sport）World Cupにおける競技成績および国内外での継続的な活躍が高く評価され、今回の受賞に至りました。
■ 社員プロフィール
氏名：坂本 優二（入社：2023年）
種目： R3（10mエアライフル伏射混合SH1）
競技歴：4年（2021年より本格的に競技開始）
これまでの主な実績：
2022年 第35回全日本パラスポーツライフル射撃競技選手権大会 R5 3位
2022年 第35回全日本パラスポーツライフル射撃競技選手権大会 R4 4位
2024年 第37回全日本パラスポーツライフル射撃競技選手権大会 R5 3位
2025年 チャンウォン 2025年 WSPS ワールドカップ R3 出場
2025年 第38回全日本パラスポーツライフル射撃競技選手権大会 R3 4位
2025年 ワールドアビリティスポーツゲームズ R3 出場
■日販テクシードの障がい者採用
日販テクシードでは、社員一人ひとりの多様なライフスタイルや挑戦を支援するため、以下のような柔軟な働き方制度を導入しています。
・リモートワーク制度
・フレックス制度（コアタイムなし）
・ワーケーション制度
等
坂本もこれらの制度を活用し、日々の業務に責任を持ちながらトレーニングや遠征に励んでいます。
日販テクシードは、今後もすべての社員が自身の個性や目標、ライフスタイルに応じて働ける環境づくりを推進し、多様性を尊重する企業文化の醸成に努めてまいります。
当社の障がい者採用については、こちらをご参照ください。
https://techceed-inc.recruitment.jp/topics/detail/id=623
