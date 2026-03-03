CAGR90.9%成長下、中国主導からグローバル探索へ――831.99億ドル規模に向かうバッテリー交換充電インフラの地域力学

CAGR90.9%成長下、中国主導からグローバル探索へ――831.99億ドル規模に向かうバッテリー交換充電インフラの地域力学