射出ブロー成形一体型機械の世界市場2026年、グローバル市場規模（全自動型機械、半自動型機械）・分析レポートを発表
2026年3月3日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「射出ブロー成形一体型機械の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、射出ブロー成形一体型機械のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
本レポートによれば、世界の射出ブロー成形一体型機械市場規模は2024年に464百万米ドルと評価されています。2031年には617百万米ドルへ拡大する見通しであり、予測期間中の年平均成長率は4.2％です。
本調査では、米国の関税制度の枠組みと各国の政策対応を踏まえ、それらが競争構造、地域経済、サプライチェーンの強靭性に与える影響を分析しています。
________________________________________
【製品概要と成形プロセス】
射出ブロー成形一体型機械は、射出成形とブロー成形を統合した機械設備であり、主にプラスチック製の中空容器を製造する用途に用いられます。代表的な製品としては、プラスチックボトル、ドラム、缶などが挙げられます。
工程としては、溶融した樹脂材料を金型に射出して成形体を作り、その後に高圧ガスで内部を膨張させて金型内壁へ密着させることで、所定形状の中空容器を一回の成形プロセスで作り上げます。一体化設計により工程短縮や品質安定化が期待されます。
________________________________________
【市場規模と予測分析】
本レポートでは、2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格の推移と将来予測を提示しています。地域別および国別に市場規模を算出し、タイプ別および用途別の詳細な分析も行っています。
加えて、2020年から2025年までの主要企業について、売上高、出荷数量、平均販売価格、市場シェアを整理しています。これにより、世界市場および主要国市場の機会規模と将来成長性を把握できる構成になっています。
________________________________________
【競争環境と主要企業】
本市場の主要企業には、Jomar Corp.、Uniloy、Zhongya Shares、Zhejiang Keli Plastic Machinery Co., Ltd.、Pet All Manufacturing、Meccanoplastica Group、Xinli Group、Jingye Machinery、Vida Machineryなどが含まれます。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、最新動向を比較分析しています。競争力の焦点は、自動化水準、成形の安定性、段取り替えの容易さ、保守性、省エネルギー性、用途別の対応力などに置かれます。
________________________________________
【市場セグメンテーション】
市場はタイプ別に全自動機と半自動機に分類されています。全自動機は大量生産や品質の均一化に適し、半自動機は導入コストや運用柔軟性の面で選好される場合があります。
用途別では食品・飲料、医薬品、化粧品・パーソナルケア、その他に区分されています。衛生要件や品質規格が厳しい用途では、成形精度やトレーサビリティ対応などが重要な評価軸となります。
________________________________________
【地域別分析】
地域別では北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカを対象に分析しています。各地域の販売数量、消費額、成長動向を比較し、主要国の市場特性を整理しています。
アジア太平洋地域では製造拠点の集積や包装需要の拡大を背景に、一定の需要増が見込まれます。
