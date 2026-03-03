愛媛に特化した双方向な求人マッチングサービス「ジョブアンテナ愛媛」、3月2日に登録会員数4,000人を突破
インタラクティブ株式会社（本社：沖縄県宜野湾市、代表取締役社長：臼井 隆秀、以下「インタラクティブ」）が運営する愛媛に特化した双方向な求人マッチングサービス「ジョブアンテナ愛媛」は、2026年3月2日（月）に登録会員数が4,000人を突破したことをお知らせします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342986/images/bodyimage1】
ジョブアンテナ愛媛：https://ehime.jobantenna.jp/
ジョブアンテナは、豊富な求人数と双方向なマッチング機能を併せ持つ「地域に特化した求人マッチングサービス」です。掲載求人も登録会員も地域に特化されていることから、採用のミスマッチが起こりにくいのが特徴です。マッチングには、気になる企業や求職者にサインを送り合う「いいかも！」機能を取り入れており、「攻めの採用」により費用対効果の高い採用活動を可能にします。
2016年より沖縄でサービスを開始したジョブアンテナは、2021年に初の地域展開として北海道へ進出し、北海道新聞社とともに道内企業に特化してサービスを開始しました。2022年からは「地方の企業と人を結ぶプラットフォーム」をコンセプトに全国展開を進め、福岡を皮切りに熊本・京都・鹿児島・愛媛・富山において各エリアの求人・転職メディア市場に参入しており、自社でジョブアンテナを立ち上げ提供を行っています。
サイト上には、愛媛ならではの地場企業から愛媛に拠点を持つIT・インターネット関連企業まで、3月2日時点で50社以上の企業情報と180件以上の求人情報が掲載されており、業種もメーカー・サービス・流通・小売をはじめ、商社・IT・通信・マスコミ・インターネット関連など多岐に渡っていることから、サービス開始から登録会員数は順調に増加しこの度4,000人を突破しました。
今後も「ジョブアンテナ愛媛」は、愛媛をはじめ各地域での実績をもとにサービスの競争優位性を強化していくことで、「愛媛の人々が働きたい会社と出会える求人・転職メディア」が実現できるよう取り組んでまいります。
■「ジョブアンテナ愛媛」の登録属性（2026年3月2日時点）
3月2日時点における登録会員の属性は、以下の通りとなっています。
会員数 ：4,002人
平均年齢 ：35.8歳
男女比 ：男性33.1%、女性43.1%、無回答23.8%
転職希望時期：すぐにでも35.8%、半年以内23.2%、1年以内9.7%、翌年以降5.2%、
いい会社があれば23.8%、考えていない2.3%
※「ジョブアンテナ愛媛」の登録会員の約60%が『半年以内の転職』を希望しています
■「攻めの採用」を可能にする双方向なマッチング機能
マッチングには従来の「待ちの採用」だけでなく、求職者や掲載企業に対して積極的にアプローチができる「攻めの採用」を取り入れています。流れはシンプルで、気になる企業や求職者がいたら、まずは「いいかも！」というサインを送り合い、双方でマッチングをしたら「お互いにいいかも！」が成立し、その後はチャット形式でやり取りが可能になります。「いいかも！」によるカジュアルかつ迅速な接触が、求職者のエンゲージメントを高めて採用を成功に導きます。なお、愛媛版オリジナルの「そ～と～いいかも！」を送ることで、受け取った企業や求職者に対して、より強く興味を持っているとアピールすることもできます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342986/images/bodyimage2】
■インタラクティブについて
インタラクティブは、地域のイノベーションを加速する企業です。「地域の可能性を解放する」をパーパスに掲げ、デジタルマーケティング事業と人材事業を中核に、地域に最適化した事業モデルを創り広げています。2022年からは全国展開を進めており、北海道や福岡をはじめ全国8地域へとエリアを広げ、地域の課題を解決しその未来を創造しています。
代表取締役社長 臼井 隆秀
所在地 沖縄県宜野湾市大山3丁目11-32
設立年月日 2009年2月5日
URL https://www.inta.co.jp/
