ＪＡ全農は、全国の直営飲食店舗（１２店舗）で、３月５日（木）～１８日（水）の間、大分県産ブランドさつまいも「甘太（かんた）くん」フェアを開催します。「甘太くん」は、収穫後の「紅はるか」を一定の温度・湿度で４０日以上貯蔵し、品質基準をクリアしたもののみが名乗れる大分県産ブランドのさつまいもで、焼き芋にした際には非常に甘味が強く、ねっとりした食感が特徴です。フェアでは、出荷最盛期を迎えている「甘太くん」を使用したお食事メニューやスイーツなど期間限定のメニューを提供します。ねっとり甘～い旬の味覚をお楽しみください。当フェアで使用する「甘太くん」は、ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウン「まるっと完食おおいた～美味しいもんいっぱい送っちゃんけん～」でも購入できます。（ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/c/c2S10/ ）

【メニュー提供概要】

１．期 間：令和８年３月５日（木）～１８日（水）※店舗により開始・終了時期が異なる場合がございます。２．実施店舗：以下１２店舗（詳細はhttps://minoriminoru.jp/shop/をご覧ください）（１）みのりカフェエスパル仙台店（宮城県仙台市青葉区中央１-１-１）（２）グリルみのるエスパル仙台店（宮城県仙台市青葉区中央１-１-１）（３）みのる食堂三越銀座店（東京都中央区銀座４-６-１６）（４）みのるダイニング名古屋店（愛知県名古屋市中村区名駅１-１-４）（５）和牛とごはん焼肉じゅん 枚方市役所前（大阪府枚方市大垣内町１－４－１０）（６）和牛とごはん焼肉じゅん大阪ドームシティ（大阪府大阪市西区千代崎３-南２-１４）（７）みのるダイニング さんすて岡山（岡山県岡山市北区駅元町１－１さんすて岡山南館２Ｆ）（８）みのる食堂 エキエ広島（広島県広島市南区松原町１－２ekie１階）（９）みのりカフェfukuyama店（広島県福山市東深津町３-２１－４７-２）（10）みのりカフェアミュプラザ博多（福岡県福岡市博多区博多駅中央街１-１）（11）みのりカフェ福岡パルコ店（福岡県福岡市中央区天神２－１１－１）（12）カフェ＆ダイニングみのりみのるアミュプラザおおいた（大分県大分市要町１-１４）

＜メニュー例＞