令和８年３月３日

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「ＪＡ全農京都」ショップは、対象商品が２０％ＯＦＦとなる「年度末大決算セール」を開催中です。「ＪＡ全農京都ショップ」では、京野菜をはじめ、宇治茶、京都米、京の肉や京都の地酒などを取り揃えております。キャンペーン期間中は、その場で使えるクーポンの使用で対象商品が２０％ＯＦＦでお得に購入できます。

ショップＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c5201/

対象商品（おすすめ商品抜粋）

丹後産コシヒカリと丹波産キヌヒカリの食べ比べセットです☆ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g5201-0-00058-2/

お手元に届いたらすぐに食べられるお手軽なミールキットになっている京都こだわりのすき焼きセットです。ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g5201-14-0004/

ＪＡ全農京都より旬の選りすぐりの京野菜をお届けします♪京都の市場からおすすめの京野菜を詰めるので中身はお楽しみに！ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g5201-7-00001/

味よし、姿よし、血統よしの京都で愛されてきた「京地どり」 週間で約３０羽出荷の大変希少な地鶏をお届けします！ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g5201-25-0001/

【年度末大決算セールキャンペーン 概要】

１．期 間：令和８年２月１３日（金）～３月中旬２．内 容：クーポン使用で対象商品が２０％ＯＦＦで購入できます。※クーポンのご利用には会員登録が必要です。※ご購入時に対象のクーポンコードを入力してご購入ください。※本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。３．ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/e/ekessan/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown

お問い合わせは、ＪＡ全農 フードマーケット事業部 eコマース事業課 伊藤までＴＥＬ：０３－６２７１－８３４８