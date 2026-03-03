2026年4月1日付で、明治学院大学陸上競技部(長距離ブロック)の監督として、中村 匠吾氏(富士通株式会社／陸上競技部)が就任することになりました。東京2020オリンピックのマラソン日本代表などの実績を持つ中村監督を中心とした新体制のもと、本学は箱根駅伝本選にチームで出場することを本気で目指してまいります。

本件の詳細につきましては、3月5日(木)に明治学院大学 白金キャンパスで開催予定の記者会見にて、今尾学長、黒田陸上競技部部長および中村監督よりご説明いたします。





中村 匠吾氏









■プロフィール

中村 匠吾(Shogo Nakamura)





生年月日： 1992年9月16日(33歳)

出身地 ： 三重県

出身校 ： 駒澤大学









■自己記録

5000m 13分38秒93

10000m 28分05秒79

ハーフマラソン 1時間01分40秒

マラソン 2時間08分16秒









■箱根駅伝での主な戦績

第89回大会 3区：3位 1時間5分55秒

第90回大会 1区：2位 1時間1分36秒

第91回大会 1区：区間賞 1時間2分0秒









■実業団での主な戦績

2016年 全日本実業団ハーフマラソン 6位(日本人1位)

2016年 世界ハーフマラソン日本代表

2017年 日本選手権 5000m 3位

2018年 びわ湖毎日マラソン 7位(日本人1位)

2018年 ベルリンマラソン 4位

2019年 マラソングランドチャンピオンシップ 優勝

2020年 高根沢町元気あっぷハーフマラソン 優勝

2021年 東京2020オリンピック マラソン日本代表

2021年 ニューイヤー駅伝 優勝 4区 区間2位

2024年 北海道マラソン 優勝









■明治学院大学陸上競技部(長距離ブロック)新監督就任記者会見について

日時 ：2026年3月5日(木) 11時00分～12時00分(受付開始10時30分)

場所 ：明治学院大学 白金キャンパス 本館10階 大会議室

(〒108-8636 東京都港区白金台1-2-37)

出席者：中村 匠吾監督、今尾 真学長、黒田 美亜紀部長、小出 暖人主将、高橋 歩夢選手(第102回箱根駅伝 往路5区 出走)

〈会見内容〉

・今尾学長 挨拶

・黒田部長 挨拶

・中村監督 挨拶

・小出主将 挨拶

・高橋選手 挨拶

・質疑応答

・写真撮影

参加申込：記者会見へ参加の方は、3月5日(木)9時00分までに下記お申し込みフォームからお申し込みください。

※記者会見に一般の方はご参加いただけません。

※お車でのご来校につきましては、ご遠慮ください。





▼MG箱根駅伝プロジェクト特設サイト

https://www.meijigakuin.ac.jp/campuslife/ekiden









