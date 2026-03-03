国立音楽大学(読み：くにたちおんがくだいがく、所在地：立川市、学長：梅本 実、以下「本学」または「くにおん」)は、創立100周年記念事業の一環として、「くにおん100フェス！」を2026年6月26日(金)、27日(土)、28日(日)の3日間にわたり開催します。





この記念すべき祝祭となる「くにおん100フェス！」の開催に合わせ、本学では新しい100年を本学関係者、OB・OGのみならず、多くの音楽ファンや地域の皆さまと共に奏でるべくこのプロジェクトをより広く社会に発信し、共創の輪を広げるための新しい試みとしてクラウドファンディングに挑戦します。

このクラウドファンディングの目的は、多くの皆さまに国立音楽大学の存在や取り組みを広く知って頂き、新しい音楽大学のあり様やビジョンを実際に感じ、本学の活動を支援して頂くことで、地域、そして社会と密接に関わり続ける音楽大学として認知いただける事を目的としています。





メイン画像





国立音楽大学創立100周年記念特設サイト

https://www.kunitachi.ac.jp/100th/









国立音楽大学は創立100周年記念プロジェクトとして、2024年より数多くの事業や公演、ワークショップを手掛けてきました。

2024年には、音楽とデータサイエンスという異なる分野の融合を図り、新たな知の領域を拓くことを目指した「音楽×データサイエンスの創発セッション」を開催。2025年には、古の知と技の継承を目的とし、200年前の音の響きを現代に蘇らせた「くにおんフォルテピアノ」の製作とコンサート活動を行いました。

さらに、本学附属図書館が所蔵する貴重資料から19世紀の音楽文化・社会像を読み解く「ベートーヴェン初期印刷楽譜コレクション」のデジタルアーカイブの構築と公開など、音楽文化の発展に寄与する多彩なプロジェクトを創出しています。









「くにおん100フェス！」紹介ページ

https://www.kunitachi.ac.jp/100th/kunion_100fes/kunion_100fes.html









「くにおん100フェス！」は、これまでの創立100周年記念プロジェクトにおける一つの区切りであり、本学が目指す新たな100年への起点に他なりません。本学の100年を継承し、次なる100年(新世紀)への創造の場として計画された3日間のフェスティバル形式のコンサート、それが「くにおん100フェス！」です。





●DAY1：創立以来受け継がれてきた伝統を礎に、「新世紀」への飛躍という本学の理念を象徴する作品として久石譲による「祝典序曲」を世界初演いたします。あわせて、王道のクラシックやブラスオルケスター作品も数多く披露されます。

●DAY2：音楽の総合大学として、音・音楽文化への貢献と教育への真摯な取り組みを体現します。多彩な学びと研究の成果を、参加者の皆様が直接肌で感じられるワークショップやコンサート、多角的なアプローチを展開いたします。

●DAY3：クラシックのみならず、ポップス・ジャズ・ビッグバンドなど、ポピュラー音楽の世界でも第一線で活躍する本学出身のアーティストたちが集結。この日限りの奇跡のコラボレーションコンサートが繰り広げられます。









■「くにおん100フェス！」クラウドファンディングプロジェクトの概要

本プロジェクトでは、今回の創立100周年を単なる記念行事としてではなく、社会との繋がりを再定義する「シフトチェンジ」の契機と捉えています。

クラウドファンディングを通じて、卒業生や音楽ファンの方はもちろん、より多くの方々と本学の「新たな100年」へのビジョンを分かち合いたいと考えています。本公演へのご支援をいただくことで、共に音楽の未来を創り上げるパートナーを、個人・法人問わず広く募ります。なお、目標金額は5,000,000円を掲げておりますが、目標の到達・未達成にかかわらず、本公演「くにおん100フェス！」は必ず実施いたします。









■ご支援いただいた方へのリターン品のご紹介

【100周年記念缶バッジ】

本学の学生が一つひとつ手作りした、心のこもった一品です。





【クラファン限定サコッシュ・トートバッグ】

時をこえて学舎を静かに見守り続ける、くにおんの「ねこ」と、本学の象徴である楽器「カリヨン」をモチーフにデザインした限定アイテムです。





【体験ツアー 前川 國男キャンパスツアー】

日本モダニズム建築の巨匠・前川 國男による校舎が数多く残る本学は、知る人ぞ知る「名建築の宝庫」です。その歴史と構造を学びながら、音楽大学ならではの工夫が凝らされた建築群を巡ります。





【体験ツアー フォルテピアノ＆楽譜レリーフツアー】

「東洋一」と称される附属図書館や楽器学資料館が所蔵する貴重な楽器の見学に加え、普段は立ち入れない非公開エリアをご案内します。2025年製作のフォルテピアノによるレクチャーコンサートや、新校舎にあしらわれた楽譜レリーフなど、知的好奇心を刺激する特別なツアーです。





【クラファン限定フェスTシャツと100周年銘板記名】

支援者の方だけにお贈りする特別なフェスTシャツをご用意しました。また、100周年を記念して製作される特別な銘板に、ご支援の証としてお名前を刻ませていただきます。





【体験ツアー DAY3公演前日 特別会場ツアー】

公演前日(6月27日)、会場となる「立川ステージガーデン」の会場を訪問します。機材セッティングやステージ設営といった緊迫感あふれる舞台裏のほか、一部リハーサルやサウンドチェックの見学も予定の臨場感たっぷりのツアーです。





【SORANO HOTEL宿泊招待＆記録映像オンライン試写会】

立川「GREEN SPRINGS」内のアーバンリゾートとして名高い「SORANO HOTEL」への宿泊と、本公演の記録映像(編集済)をいち早くご覧いただけるオンライン試写会がセットになった特別メニューです。ホテルの宿泊日はフェス期間中も選択可能(※DAY3当日夜を除く)。なお、記録映像は後日、学生の教育資料としても活用されます。









■「くにおん100フェス！」クラファンプロジェクト参加方法

クラウドファンディングは2026年2月27日(金)9時から2026年5月26日(火)23時まで実施されます。「くにおん100フェス！」クラファンプロジェクトのページにアクセスし、各リターンを選んで支援することが可能です。





「くにおん100フェス！」クラファンプロジェクトページ： https://readyfor.jp/projects/164024?sns_share_token=&utm_source=pj_share_url&utm_medium=social





SNS告知：最新情報はX、Facebook、Instagramを通して随時更新されます。

100周年記念 各種公式SNSの2次元コード





