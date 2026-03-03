英国王室御用達 トワイニング紅茶の日本輸入総代理店である片岡物産株式会社（本社：東京都港区新橋）は、＜トワイニング＞「ティー ポケット缶（ピンク／ブルー）」を2026年3月10日（火）より、 通販サイトや一部の雑貨店、スーパーマーケット等で発売いたします。

香味豊かなブレンドとともに、いつでもどこでも心弾むティータイムを

ポケットにすっぽりと収まるようなコンパクトなサイズの缶の中にティーバッグを詰め合わせた本商品。トワイニングの本国イギリスで誕生した人気アイテムが、この春日本に初登場いたします。 2種類のデザインの缶にはそれぞれ個性豊かなティーバッグを詰め合わせました。華やかでキュートなピンクの缶には、果実感あふれるフレーバーノンカフェインティー「ザ・フルーツ」の4種、爽やかなブルーの缶には、コクのあるまろやかなブレンド「ロンドン テイスト 1706」と、優雅な香りの「アール グレイ クラシック」が入っています。オフィスやお出かけ先などに持ち運んで、いつでも手軽にティータイムをお楽しみいただけます。ティーバッグがぴったり入るサイズの缶は、お気に入りのティーバッグを入れたり、アクセサリーや小物を入れたりなど、アフターユースにもおすすめ。自分用にはもちろん、大切な人へのちょっとしたプレゼントにもぴったりです。ティーポケット缶とともに、心弾むティータイムをお楽しみください。

ピンクの缶には果実感あふれるノンカフェインティー4種、ブルーの缶には香り高い紅茶2種

＜ティー ポケット缶 ピンク＞●ザ・フルーツ ストロベリー＆ブルーベリー●ザ・フルーツ ピーチ&オレンジ ●ザ・フルーツ カモミール&オレンジ●ザ・フルーツ ラズベリー&レモン 各種×1袋（4袋入り）

＜ティー ポケット缶 ブルー＞●ロンドン テイスト 1706●アール グレイ クラシック 各種×2袋（4袋入り）

商品名：＜トワイニング＞ ティー ポケット缶 ピンク／ティー ポケット缶 ブルー （各4袋入り）価格：オープン価格商品に関するお問い合わせ : 片岡物産 お客様相談室 フリーコール 0120－941440

https://www.twinings-tea.jp/