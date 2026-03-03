株式会社Fujitaka（所在地：京都市下京区東塩小路町606 三旺京都駅前ビル7F、代表：髙井茂行）は、時間制セルフ洗車場「Whitepit（ホワイトピット）」を展開しています。この度、同社が展開するWhitepitは、全国で12店舗目、兵庫県で3店舗目となる「Whitepit 西宮今津港町店」を2026年3月2日（月）にオープンしました。屋根付き個室ブース、充実の洗車設備、24時間営業など、愛車を大切にするユーザーのニーズに応える手洗い洗車場として、今後も全国へ展開を進めます。

近年、手洗い洗車場(コイン洗車場)の減少や、マンション等集合住宅の増加に伴い、「洗車難民」と呼ばれる、愛車を手洗いしたくても適切な環境がない人々が増加しています。若者の車離れは指摘されていますが、車を所有している若者は愛車を大切にする傾向にあります。さらに、テレワークなどの働き方の変化により、平日昼間や深夜など従来の営業時間外に洗車を希望する層も拡大しています。このようなユーザーニーズの変化に対応するソリューションとして、株式会社Fujitakaでは時間制セルフ洗車場「Whitepit」を展開しており、今回の西宮今津港町店のオープンをもちまして、全国12店舗目となります。

時間制セルフ洗車場Whitepitの特長

Whitepitは「充実の設備が使い放題」「個室ブース」「24時間営業※」といった特長により、愛車を大切にするユーザーから高い評価を得ています。※一部店舗を除く

充実の設備・備品がすべて使い放題

ご利用時間ごとの課金となる料金体制のため、入場中は高圧洗浄機、クリーナー等の基本設備はもちろん、足場台、コンセント、バケツ、ホース、ペダル式シンクなど、手洗い洗車に必要な設備がすべてご自由にご利用いただけます。冬季には温水も提供しており、季節を問わず快適な洗車環境を提供します。

他の利用者が気にならない個室ブースで快適洗車体験

ブース間に仕切りを設けることで、他の利用者を気にせず、洗車に集中できる環境を提供します。さらに、各ブースには日除けを設置。夏場の厳しい炎天下でも快適にご利用いただけます。

利便性を高める24時間営業と多様な決済方法

Whitepitは24時間体制で営業しており、ユーザーのライフスタイルに合わせた利用が可能です。支払方法は、現金のほか、交通系ICカード、クレジットカード、QRコード決済に対応しており、近年高まっているキャッシュレス決済のニーズにも対応し、利便性の高いサービスを提供します。

Whitepit 西宮今津港町店について

Whitepit 西宮今津港町店は西宮市の臨海エリアに立地し、高圧洗車ブース2車室、洗車・仕上げブース8車室を設置しています。阪神間をつなぐ国道43号線や阪神高速からのアクセスも良く、また付近にはスーパーマーケットや家電量販店の大型店が位置していることから、買い物等とあわせてご利用いただきやすい店舗です。

施設概要

店舗名：Whitepit 西宮今津港町店所在地：兵庫県西宮市今津港町 3-11営業時間：24時間ブース数：洗車・仕上げブース8車室、高圧洗浄ブース2車室料金：平日30分間900円（以降10分ごとに100円）お支払い方法：現金・クレジットカード・交通系ICカード・QRコード決済運営会社：東洋カーマックス株式会社

会社概要

会社名：株式会社Fujitaka所在地：京都市下京区東塩小路町606 三旺京都駅前ビル7F代表者：代表取締役 髙井茂行事業内容：「省人化・ロボット化・次世代化」をテーマに、券売機や入退場ゲートシステムなどによる施設の省人化、コインランドリーや時間制洗車場などの無人ビジネスの開業支援、商業施設の設計・施工や各種業務用機器のメンテナンスなど、時流に合った商品・サービスでトータルソリューションを提供しています。URL：https://www.fujitaka.com/