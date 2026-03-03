こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
「旭屋書店」の屋号変更のお知らせ（池袋店）
株式会社紀伊國屋書店（本社：東京都新宿区、代表取締役会長：高井昌史）の完全子会社である東京旭屋書店（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：川上幸弘）が運営する「旭屋書店」の屋号変更について、お知らせいたします。
下記の店舗で屋号変更を行います。
尚、紀伊國屋書店としてのサービスは順次対応を予定しております。
新屋号 ：紀伊國屋書店池袋店 （旧屋号：旭屋書店池袋店）
変更予定日 ：2026年3月14日（土）
キャンペーン：2026年3月14日（土）～3月20日（金）
① 税込2,000円以上ご購入のお客様、各日先着 100名様にオリジナルエコバッグプレゼント。
② Vポイント5倍付与。
株式会社東京旭屋書店は、東京、埼玉、千葉に7店舗を展開しており、2024年12月末に紀伊國屋書店グループの傘下となりました。紀伊國屋書店グループの一員として、顧客への新たな価値のご提供、良質な作品との出会いの場を創出し、地域の文化的発展に貢献してまいります。今後とも変わらぬご支援とご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
□会社概要
名称 ：株式会社東京旭屋書店
所在地 ：東京都目黒区下目黒3－7－10
事業内容：書籍・雑誌・文具等の販売
店舗数 ：7店舗
リリースに関するお問い合わせ先：株式会社 紀伊國屋書店 総務人事部 広報担当 info@kinokuniya.co.jp