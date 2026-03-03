「旭屋書店」の屋号変更のお知らせ（池袋店）

株式会社紀伊國屋書店（本社：東京都新宿区、代表取締役会長：高井昌史）の完全子会社である東京旭屋書店（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：川上幸弘）が運営する「旭屋書店」の屋号変更について、お知らせいたします。

下記の店舗で屋号変更を行います。

尚、紀伊國屋書店としてのサービスは順次対応を予定しております。

新屋号 ：紀伊國屋書店池袋店 （旧屋号：旭屋書店池袋店）

変更予定日 ：2026年3月14日（土）

キャンペーン：2026年3月14日（土）～3月20日（金）

① 税込2,000円以上ご購入のお客様、各日先着 100名様にオリジナルエコバッグプレゼント。

② Vポイント5倍付与。

株式会社東京旭屋書店は、東京、埼玉、千葉に7店舗を展開しており、2024年12月末に紀伊國屋書店グループの傘下となりました。紀伊國屋書店グループの一員として、顧客への新たな価値のご提供、良質な作品との出会いの場を創出し、地域の文化的発展に貢献してまいります。今後とも変わらぬご支援とご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

□会社概要

名称 ：株式会社東京旭屋書店

所在地 ：東京都目黒区下目黒3－7－10

事業内容：書籍・雑誌・文具等の販売

店舗数 ：7店舗

リリースに関するお問い合わせ先：株式会社 紀伊國屋書店 総務人事部 広報担当 info@kinokuniya.co.jp