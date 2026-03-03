皮膚赤外線体温計など4製品が「iFデザイン賞 2026」を受賞

オムロン ヘルスケア株式会社（本社所在地：京都府向日市、代表取締役社長：岡田 歩、以下当社）の皮膚赤外線体温計MC-F300やメッシュ式ネブライザNE-U300など4つの製品・サービスが、ドイツのiFデザイン賞2026を受賞しました。今回は2024年、2025年に続く受賞で、3年連続の受賞となります。

今回の受賞製品・サービス

・ 皮膚赤外線体温計 MC-F300

・ 耳式体温計 MC-E533

・ 通信家庭酸素治療ソリューション

・ メッシュ式ネブライザNE-U300

「iFデザイン賞」は、ドイツの「iF International Forum Design GmbH」が1953年から主催し、最も歴史が古く世界的に権威のあるデザイン賞です。世界各国から応募された製品やサービスを対象に、独創性や革新性、美しさ、性能、使いやすさ、品質、価格、環境への配慮など、多角的な視点から優れたデザインが選定されます。独立したデザイン専門家によって厳正に審査され、その透明性の高い審査プロセスが特徴です。今年は、世界68の国と地域から約10,000件の応募があり、129名のデザインの専門家により審査が行われました。

受賞製品・サービスの説明

■皮膚赤外線体温計 MC-F300

赤外線距離センサーがおでこと体温計の適切な距離を音と表示でお知らせし、約1秒で検温できる非接触型おでこ式体温計です。暗い部屋でも測定結果が見やすい表示部のバックライトとサイレントモードを搭載し、就寝中の子供を起こすことなく検温できます。ボタンの位置や本体の持ちやすさなど、自分を測るだけでなく人を測る際にも使いやすいデザインを実現しました。

・欧州、アジア・パシフィック（日本除く）、中国、ブラジルにて発売

■耳式体温計 MC-E533

プローブカバー＊が不要で、耳穴の不快感なく瞬時に正確な検温ができる耳式体温計です。プローブ部をアルコールで清掃できるようにすることで、プローブカバーなしで使いたいときにすぐ使えます。使い捨てのプローブカバーが不要となり、プラスチック使用量を削減し、環境負荷の低減にも貢献します。

＊耳に入れる先端部分のカバー

・欧州、中国にて発売

■通信家庭酸素治療ソリューション

呼吸器疾患などで通常の呼吸では十分な酸素を体内に取り込めない患者が、自宅で酸素治療を行うための在宅酸素治療ソリューションです。通信機能を備えた酸素濃縮器やパルスオキシメータなどのハードウェア機器を、スマートフォンのアプリを通じて連携させることで、患者本人、家族、そしてメーカーをつなぎ、自宅でより安心かつ効果的に酸素治療を継続できるようサポートします。

・中国にて発売

■メッシュ式ネブライザNE-U300

吸入治療に必要な薬液の準備、吸入、洗浄という一連の作業を簡便にする使いやすさと低価格化を実現したメッシュ式ネブライザです。家庭での使いやすさにこだわり、ユーザーの使用実態の丁寧な観察から得た知見をもとに薬液ボトル部のマグネット式の着脱機構、大開口の薬液ボトルなどを改良しました。その結果、製品構造を簡素化でき、コスト削減にもつながりました。誰もが使いやすいユーザビリティと導入しやすい価格帯で、家庭での呼吸器ケアの普及に貢献する製品です。

・欧州、中国、ブラジルにて発売

今後も当社は使いやすさと精度にこだわり、使用者が前向きにヘルスケアを実践できるような製品やサービスをデザインすることで、世界中の人々の健康ですこやかな生活の実現に貢献していきます。