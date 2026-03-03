ホワイトデー事情調査！ 5人に1人以上が手作りお菓子をプレゼント！ ホワイトデーの楽しみ方は多様化！？

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、2025年のホワイトデーの実態を把握し2026年のホワイトデーをより盛り上げるために「ホワイトデー実態把握調査」を実施しました。

本調査では、2025年のホワイトデーで贈り物をした人は約30％にのぼり、具体的なプレゼントとして、「デパート・百貨店で売られているラッピングされたお菓子」と答えた方が最も多かったものの、手作りお菓子をホワイトデーにプレゼントした人は5人に1人以上（20％以上）であったことが分かりました。また、ホワイトデーで手作りをした人へ誰のために作ったか聞いたところ、1位は「自分」であり、次いで「友達」「恋人」であったことから、従来のホワイトデーの、男性から女性にお返しとして贈ることだけでなく、自分で楽しんだり、友達に贈ったりと、ホワイトデーの楽しみ方は多様化していると考えられます。手作りチョコレート・お菓子を作る際に重視することの1位には「価格が手頃であること」があげられ、コストパフォーマンスを重視して手作りをしていることが明らかになりました。

当社は、高まるホワイトデーや手作りへの需要に応え、FRUITS ZIPPERがメンバー同士で感謝を伝え合う様子と、手作りの過程も含めてホワイトデーを楽しんでいただけるようなレシピをお届けする、縦型ショート動画「ホワイトデーにチョコっと感謝time♡」を、3月2日（月）よりチョコレート大作戦X公式アカウント（@chocodaisakusen）にて順次公開中です。また、総集編の動画を３月３日（火）より当社のYouTubeにて公開します。

ホワイトデーに関する各種調査

ホワイトデーへの意識について

ホワイトデーに対する意識や行動について聞いたところ、ホワイトデーを何かしら意識していた人は約40％だったことが分かりました。意識していた人の内、「ホワイトデーなのでプレゼントをもらった（14.4%）」「コンビニ・スーパー・百貨店の店頭でホワイトデーコーナーに立ち寄った（13.6%）」「ホワイトデーなのでプレゼントを渡した（13.4%）」などと回答した人が多くいました。

また、ホワイトデーはどんな日か聞いたところ、「バレンタインのお返しを贈る日（27.1%）」と回答した人が最も多く約30％でした。次いで、「恋人やパートナーに改めて愛情や気持ちを伝える日（14.9％）」「家族と楽しむイベント（10.1%）」という結果が続き、誰かにプレゼントや気持ちをおくる日と認識している人が多いことが分かりました。

2025年のホワイトデーの実態について

ホワイトデーは「お返しを贈る日」という認識が広く認知されており、他者に贈り物をした人が26.0%いる一方で、自分に贈り物をした人も15.8%いて、自己消費という楽しみ方が一定程度見らました。

ホワイトデーに贈り物をした人に何をプレゼントしたか聞いたところ、1位は「デパート・百貨店で売られているラッピングされたお菓子（32.7%）」、2位は「自身が手作りしたお菓子（23.6%）」で、手作りお菓子をホワイトデーにプレゼントした人は5人に1人以上（20％以上）いることが分かりました。

ホワイトデーで手作りをした人へ誰のために作ったか聞いたところ、「自分（45.3%）」と回答した人が最も多く、次いで、「女の友達（27.2%）」「配偶者（22.0%）」「恋人（21.2%）」という結果になりました。男女別で見ると、男性は「自分（38.4%）」「恋人（34.4%）」「配偶者（23.0%）」、女性は「自分（48.9%）」「女の友達（34.3%）」「配偶者（21.5%）」のために作った人が多いことが明らかになりました。従来のホワイトデーの、男性から女性にお返しとして贈ることだけでなく、自分のために手作りをしたり、女性が同性の友達に贈っていたりなど、ホワイトデーの楽しみ方は多様化していると考えられます。

手作りチョコレート・お菓子を作る際に重視すること

手作りチョコレート・お菓子を作る際に使用するチョコレートを購入するときに重視することとしては、1位に「価格が手頃であること」がランクインし、半数近く（45.8%）の人が回答しました。リーズナブルに材料を揃え、工夫次第でコストパフォーマンスの良さを実感できるという点で、お菓子作りは多くの人に受け入れられていることが予想されます。

ホワイトデー実態把握調査

調査時期：2025年4月25日（金）～2025年4月30日（水）

調査方法：Webによるアンケート調査

対象：12歳～74歳の全国の男女2,204人 ※小・中学生（男）は除く

縦型ショート動画「ホワイトデーにチョコっと感謝time♡」も公開！

3月はホワイトデーだけでなく、クラス替えや卒業といった別れの季節でもあります。環境が変わる直前だからこそ、普段は言えない「ありがとう」を改めて伝えられる大切なタイミングです。ホワイトデーのタイミングで、お菓子を渡す前のわずか10秒間、相手の目を見て、少し照れくさい感謝の気持ちを届けてみませんか？

FRUITS ZIPPERのメンバー同士で目を見つめ合い、素直な感謝の気持ちを言葉にして届ける縦型ショート動画「ホワイトデーにチョコっと感謝time♡」を3月2日（月）よりチョコレート大作戦X公式アカウント（@chocodaisakusen）にて順次公開中です。また、総集編の動画を３月３日（火）より公開しますので、以下よりご確認ください。

総集編動画リンク：https://youtu.be/D5n1D8GKlTE

縦型ショート動画「ホワイトデーにチョコっと感謝time♡」では、以下の明治のグミとチョコレートを使ったレシピを紹介します。

1.キラキラ宝石グミの焼きチョコ

材料たった４つでオーブンいらず！仕上げにグミを入れてレンチンすると…宝石みたいにキラキラ！

2.スーパーキューティーラブリーハッピー明治ビーズチョコ

見つけてハッピーなハートポイフルを贅沢にトッピング！ばらまきにも最適な手軽さともらって嬉しい可愛さでハッピーが広がります。

3.フルーツディッパーグミチョコ

グミのぷにぷに感と、チョコのパリッとした食感のコントラストが楽しい！

明治ミルクチョコレートについて

2026年9月13日に100周年を迎える「明治ミルクチョコレート」は、芳醇なカカオとミルクの味と香りが楽しめる、限られた原材料のみを使用したピュアチョコレートで、手作りをする際にもおすすめです。

【商品詳細】

・商品名：明治ミルクチョコレート

・価格：オープンプライス

・販売場所：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストアなど

＜「明治ミルクチョコレート」 ブランドサイトURL＞

https://www.meiji.co.jp/sweets/chocolate/mchoco/