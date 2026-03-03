CCC、コネクテッドカーのイノベーションが加速するなか、日本へのコミットメントを強化

CCCの会員集会およびPlugfest #17の開催により、日本の自動車メーカーおよび技術リーダーとの協力関係の拡大が浮き彫りに

日本、神奈川--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 標準化されたセキュアかつ利便性の高い接続ソリューションを通じて消費者体験を向上させるため、車両がデバイスや世界とどのように連携するかを定義する信頼できる情報源であるカー・コネクティビティ・コンソーシアム（CCC）は、日本のコネクテッドカー市場が加速を続けるなか、日本への長期的なコミットメントを強化しています。

CCCは日本で2週連続の会員向けのイベントを開催します。まず最初に3月3日～5日に横浜で会員集会を開催し、続いて3月9日～13日に神奈川でJapan Automotive Software Platform and Architecture（JASPAR）主催によるPlugfest #17を開催します。これらのイベントは、CCCデジタルキー™を通じたセキュアかつ相互運用可能なデジタル車両アクセス技術を世界規模で実現するというCCCの取り組みを反映するものです。

自動車メーカーがソフトウェア定義車両と消費者向けデジタルサービスへの移行を加速させるなか、日本のコネクテッドカー市場はその勢いを増しています。業界予測によれば、市場規模は2034年までに約362億米ドルに達すると見込まれており、これは車両アクセス、アイデンティティ、相互運用性における標準化されたアプローチの重要性が高まっていることを示しています。この勢いは既に顕著にあらわれており、OEM各社がモデルラインナップ全体でデジタル機能を拡充するなか、コネクテッドカーの販売台数は前年比34％増加しています。

「CCCは日本をデジタル車両アクセスのイノベーションにおける戦略的市場として位置づけています」と、CCCの社長であるアリシア・ジョンソンは述べています。「日本で開催される会員集会とPlugfestを通じて会員の皆様が集まることで、セキュアかつ相互運用可能なデジタル車両アクセスを推進する日本の自動車メーカーおよび技術リーダーを支援するという私たちのコミットメントが強化されることになります。」

「日本のコネクテッドカー産業は新たな段階に入っています。ソフトウェア、セキュリティ、相互運用性が基盤として存在し、革新的なアイデアはそれらを土台に構築されなければなりません」と、JASPARのコネクティビティWGの議長であるフナイ氏は述べています。「CCCの会員集会への参加およびPlugfest #17の開催により、デジタルキーの相互運用性と標準化の推進に取り組む多くのトップ企業との連携が可能となります。これは当社が強く支持する取り組みです。」

横浜で開催される会員集会ではCCCの300社以上の会員企業が結集し、デジタル車両アクセスに関連する新たなユースケース、仕様開発、認証プログラムについて連携します。

Plugfest #17では、CCCの会員が一堂に会し、CCC デジタルキー™に焦点を当てた相互運用性に関する1週間の実践的な試験を実施します。これにより、セキュアかつスマートなデバイスベースの車両アクセスが実現されます。CCCのPlugfestイベントは、自動車メーカー、デバイスメーカー、技術プロバイダーがCCC仕様に基づく相互運用性をテストするための中立的な環境を提供します。

参加企業には、AUMOVIO、COMPRION GmbH、大日本印刷、DEKRA、Ellisys、Google LLC、本田技研工業、サムスン電子、ソニー・ホンダモビリティ、トヨタ自動車などが名を連ねています。

「日本における当社の取り組みは長期的な連携に重点を置いており、地域のコネクテッドカー市場の優先事項と足並みを揃える形でCCCの規格を進化させていきます」と、CCCのアジア太平洋地域ディレクターである Xiaoyu (Zoe) Fanは述べています。「JASPARのパートナーシップと、日本で初めて開催されるPlugfestに当会員を迎え入れてくれたことに感謝いたします。」

CCCおよびそのイニシアチブに関する詳細は、www.carconnectivity.orgをご覧ください。

GoogleはGoogle LLCの商標です。

カー・コネクティビティ・コンソーシアムについて

カー・コネクティビティ・コンソーシアム®（CCC）は、車両とデバイス、そして世界との相互作用を定義し、よりシームレスでセキュアな消費者体験を創出することを目的としたクロスインダストリー組織です。CCCでは、自動車メーカー、デバイスメーカー、自動車部品サプライヤー、チップベンダー、セキュリティプロバイダーが集まり、利便性、セキュリティ、プライバシー保護を優先したソリューションを開発することで、車両とデバイスを取り巻くコネクテッド・エコシステムの標準化に取り組んでいます。300社以上の会員企業を擁するCCCは、スマートフォンと車両のコネクティビティの向上と信頼性の高いデジタル車両アクセスの未来を形成するうえで主導的な役割を果たしています。理事会にはアップル、BMW、CARIAD、デンソー、フォード、ゼネラルモーターズ、Google、本田技研工業、現代自動車、メルセデス・ベンツ、NXP、パナソニック・オートモーティブシステムズ、サムスン電子、タレス、シャオミの代表者が名を連ねています。詳しくは、www.carconnectivity.orgをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20260302331888/ja/

Contacts

Ally Hodapp

INK Communications for CCC

ccc@ink-co.com

Source: Car Connectivity Consortium





