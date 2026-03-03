【訂正とお詫び】3月2日配信「ちぃたん☆ぼんばーずOSK、3月生誕祭企画メンバーRiriがファンへの感謝と今後の目標を語る」について
3月2日に配信いたしました
「ちぃたん☆ぼんばーずOSK、3月生誕祭企画メンバーRiriがファンへの感謝と今後の目標を語る」におきまして、掲載内容に誤りがございました。
当該記事はRiriに関する内容として配信されましたが、過去に配信した別メンバーの記事内容が誤って掲載されたものでございます。
関係者の皆様ならびに読者の皆様に混乱をお招きしましたことを、深くお詫び申し上げます。
今後は確認体制を強化し、再発防止に努めてまいります。
なお、Ririに関する正しい情報につきましては、本日改めて配信いたします。
配信元企業：ONTIMES株式会社
