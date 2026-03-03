Genus Power、世界中で2,600万台超のスマートメーター導入を達成し、エンドツーエンドの高度計測ソリューション分野におけるリーダーシップを強化





ジャイプール（インド）, 2026年3月3日 /PRNewswire/ -- Genus Power（NSE: GENUSPOWER）（BSE: 530343）は、インドの主要なエンドツーエンド型エネルギー計測および先進的な計測ソリューション分野のプロバイダーであり、世界中で2,600万台を超えるスマートメーターの導入という重要なマイルストーンを達成し、世界中の公益事業者のための信頼できる技術および実行パートナーとしての地位を一層強化しました。

このグローバルなマイルストーン達成の主要な推進力の1つは、インドの国家送電網近代化プログラムにおけるGenus Powerのリーダーシップであり、 同社は現在、主要なAMIサービスプロバイダーとして1,000万台以上のスマートメーターの設置のマイルストーンを達成しました。複雑で多年にわたる大規模な公益事業プログラムにおける実行経験は、第1段階と第2段階のスマートメーター展開に着手する世界各国の公益事業者に対し、同様の成果を再現するための強力な基盤をGenusに提供しています。

30年以上の経験を持つGenus Powerは、最先端の 高度な計量インフラストラクチャ（AMI）サービスプロバイダーであり、スマート電力メーター、ガスメーター、水道メーター、通信システム、独自開発のヘッドエンドシステム（HES）、メーターデータ管理（MDM）プラットフォーム、および公益事業向けのモバイルアプリケーションの統合ポートフォリオを提供しています。これらのソリューションは、遠隔監視、リアルタイム分析、デマンドレスポンス、およびデータ主導のグリッド最適化を可能にし、公益事業者による業務効率と顧客サービスの改善をサポートします。

Genusのイノベーション能力は 、インド政府によって認められた強固なR&Dエコシステムを基板としており、Jaipur、Haridwar、Guwahati、 Kotputliに展開する6か所の完全統合型生産施設を含む製造を通じてインドに定着しています。これらの拠点の年間製造能力は1,800万台を超えるメーターに達しています。自動化されたSMTライン、精密成形および先進的な試験インフラを備えたこれらの施設は、高品質かつ国際基準に準拠したスマートメーターを大規模に提供することを保証します。自社のオペレーションとパートナーエコシステムを通じて、Genusはバリューチェーン全体で16,000人以上の直接的・間接的雇用をサポートしています。

インドを超えて、Genusはアフリカ、中東、東南アジア、太平洋地域およびSAARC市場全体で成長する国際的な展開を確立し、各地域の規制および気候条件に合わせた信頼性・拡張性・標準準拠性を備えるAMIソリューションを提供するために、公益事業者やシステムインテグレーターと緊密に連携しています。 550人以上の強力なR&Dとソフトウェアエンジニアリングチームによってサポートされ、Genusは世界市場において真のエンドツーエンド型ライフサイクルソリューションを提供しています。

Genusは、生産性、予測精度、意思決定力を高めるために、AI主導の取り組みを製造、導入、およびAMIオペレーション全体に組み込み、損失検出、請求業務の効率、資産パフォーマンス管理をサポートする高度な分析プラットフォームを開発しています。

この画期的なマイルストーンについて、Genus Powerの共同専務取締役であるJitendra Kumar Agarwal氏は次のようにコメントしています。「世界中で2,600万台のスマートメーター導入を達成したことは、単なる規模達成にとどまりません。それは大陸を越えて各国の公益事業者からGenusに寄せられている信頼の証です。世界の電力システムがデジタル化、データ主導のグリッドに移行するにつれて、同社の使命は、信頼性の高いハードウェア、インテリジェントなソフトウェア、および実証された実行能力でこの転換を支援することです。インド最大級のスマートメータリングプログラムから多様な国際市場に至るまで、Genusはスケーラブルで将来の対応力を備えたスマートメータリングソリューションを求める公益事業者のための長期的な技術パートナーであることに引き続きコミットしています。」

Capex、Opex、およびTotexの各ビジネスモデルに対応したプロジェクト遂行能力を有するGenus Powerは、世界中のスマートグリッド採用を加速する公益事業者の長期的なパートナーになるための最適なポジションを確立しています。

