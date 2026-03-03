CAGR2.9%の安定成長と短期波動リスク――88.5%集中市場に見るショックアブソーバー産業の持続性
ショックアブソーバーまたはダンパーは、衝撃力を吸収・減衰させるために設計された機械式または油圧式の装置である。衝撃の運動エネルギーを他のエネルギーに変換して散逸させることでこの機能を実現する。大半のショックアブソーバーはダッシュポットの一種である。
インパクト評価
長期的な市場見通しは楽観的だが、自動車産業の景気変動や原材料価格の変動により、市場の短期的な波動リスクが存在する。企業間の競争は、技術開発能力、製品品質、量産体制、グローバルな販売ネットワークを中心に展開され、これらの要因が企業の市場地位を左右する。また、地域別の需要構造の違いに応じた製品戦略の最適化が重要性を増している。
トレンド：世界的ショックアブソーバー市場の安定的成長
LP Information の最新レポート「世界ショックアブソーバー市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/576046/shock-absorber）に基づき、2026～2032 年の世界ショックアブソーバー市場は年平均成長率 2.9％で拡大し、2032 年には市場規模が 1 億 6108 万米ドルに達する見込みである。
図. ショックアブソーバー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343085/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343085/images/bodyimage2】
図. 世界のショックアブソーバー市場におけるトップ23企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：市場集中度が中程度で、寡占的特徴が部分的に存在
LP Information のトップ企業研究センターによると、ショックアブソーバーの世界的主要製造業者には、Tenneco、ZF、KYB Corporation、Astemo、HL Mando、Bilstein、Marelli など 23 社以上が含まれる。2025 年時点で世界トップ 20 企業は売上の約 88.5％を占めており、市場は中程度から高い集中度を示している。Tenneco が 18.02％の最大シェアを占め、ZF（11.96％）、KYB Corporation（11.95％）がそれに続き、トップ 3 企業で 41.93％のシェアを握る寡占的構造が部分的に存在する。
コア機会と代表的なアプリケーションシナリオ
2026～2032 年は、電気自動車、高機能建設機械、新幹線や高速鉄道などの輸送機器の三大用途分野が市場成長を牽引するコアウィンドウ期であり、特に電子制御式や軽量高耐久型ショックアブソーバーの供給強化は、自動車メーカーや建設機械メーカー向け製品の開発・市場展開において最も確実性の高い成長機会となる。代表的な応用シナリオとしては、電気自動車の走行安定性向上のための電子制御式ショックアブソーバー用途、建設機械の耐久性向上と運転者の快適性確保のための油圧式ショックアブソーバー用途、高速輸送機器の安全性向上のための高減衰型ショックアブソーバー用途などが挙げられ、これらの分野における需要は中長期的に安定成長が見込まれる。
ショックアブソーバー市場のリスクと成長見通し
ショックアブソーバー市場における主なリスクと不確実性としては、まず自動車産業の景気変動による需要の短期的な低迷、原材料価格の高騰によるコスト増加が挙げられる。加えて、技術革新の速さによる既存製品の陳腐化リスクや、地政学的リスクによるサプライチェーンの混乱も懸念される。一方で中長期的には、電気自動車の普及、建設インフラ投資の拡大、輸送機器の高級化・高機能化が市場成長の基盤となり、高機能ショックアブソーバーへの需要は継続的に増加すると見込まれる。今後は、技術革新、サプライチェーン最適化、環境対応製品の開発が企業競争力を左右する重要要素となり、ショックアブソーバーは輸送・建設機械分野における基盤的な役割をさらに強化していくと予測される。
