オフセット用紫外線乾燥装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（放射型、伝導型）・分析レポートを発表
2026年3月3日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「オフセット用紫外線乾燥装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、オフセット用紫外線乾燥装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
本レポートによれば、世界のオフセット用紫外線乾燥装置市場規模は2024年に181百万米ドルと評価されています。2031年には227百万米ドルへ拡大する見通しであり、予測期間中の年平均成長率は3.3％です。
本調査では、米国の関税制度の枠組みと各国の政策対応を踏まえ、それらが競争構造、地域経済、サプライチェーンの強靭性に与える影響を分析しています。
________________________________________
【製品概要と仕組み】
オフセットUVドライヤーは、紫外線を用いてインキを硬化させる印刷用乾燥装置です。オフセット印刷では、インキが基材へ転写された後、インキを短時間で固着させる必要があります。
本装置はインキ表面に紫外線を照射し、インキに含まれる光反応成分の化学反応を促進することで、極めて短時間で乾燥と硬化を実現します。これにより、印刷直後のこすれや汚れを抑え、生産性と品質の両立に寄与します。
________________________________________
【装置構成と主要機能】
オフセット用紫外線乾燥装置は、主にUV光源、反射機構、放熱機構、制御機構などで構成されます。UV光源は紫外線を発生させる中核部品であり、高出力UVランプまたはLED光源が用いられます。
反射機構は紫外線をインキ表面へ均一に導き、乾燥効率を高めます。放熱機構は運転中の温度を適正に保ち、過熱による損傷を防ぎます。制御機構は運転状態の監視と調整を担い、最適な乾燥条件を維持します。
________________________________________
【市場規模と予測分析】
本レポートでは、2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格の推移と将来予測を提示しています。地域別および国別の市場規模を示すとともに、タイプ別、用途別の詳細な分析を行っています。
さらに、2020年から2025年までの主要企業について、売上高、出荷数量、平均販売価格、市場シェアを整理しています。これにより、世界および主要国における市場機会規模の把握と、今後の成長性評価が可能です。
________________________________________
【競争環境と主要企業】
本市場の主要企業には、Honle、ROSCH、SCHOTT、LAUDA、VITZRO-CHEMIK、WACKER、YAMATO、Heidelberg、Komori、Fuji Xerox、Daio Paper Corporation、Miller、Guangzhou Nuocai Digital Products、Chang Zhou Su Li Drying Equipment、Dongguan Hoystar Machineryなどが含まれます。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、最新動向を比較分析しています。印刷機メーカーとの親和性、乾燥効率、保守性、省エネルギー性などが競争力を左右します。
________________________________________
【市場セグメンテーション】
市場はタイプ別に放射型と伝導型に分類されています。用途別では印刷・包装、電子産業、その他に区分されています。印刷・包装分野では短納期化や高品質化の要求が強く、UV硬化の利点が活かされやすい領域です。
電子産業では基材や工程条件が多様であり、制御性と安定性が重視されます。各セグメントについて2020年から2031年までの数量および金額ベースの成長率を分析し、有望領域を特定しています。
