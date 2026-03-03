ちぃたん☆ぼんばーずOSK・Riri、3月15日仮面女子シアター生誕祭に向けて公式コメント全文を発表
アイドルグループ「ちぃたん☆ぼんばーずOSK」メンバー・Ririが、3月15日に仮面女子シアターにて生誕祭を開催いたします。
生誕祭を前にRiriは応援してくださるファンへの感謝、今後の活動への覚悟、そしてグループとしての目標について、公式コメントを発表いたしました。
以下、本人コメント全文。
――――――――――
■ ファンへの感謝
いつもRiriの事を応援して下さり本当にありがとうございます。
自信がなくて立ち止まりそうになった日も、みんなの言葉が力になって、ステージに立つ事が出来ました。
応援してくれる人がいるって、こんなに心強いんだって事を知りました。
出会ってくれて、本当にありがとう。
これからも一緒に、たくさんの景色を見ようね。
■ ステージパフォーマンスへの意識
私は、上手にやるよりも、ちゃんと気持ちを届けることを大切にしています。
毎回、誰かにとって宝物になりますようにって思いながらステージに立っています。
■ 応援への覚悟
応援してくれるって、その人の時間も気持ちも、人生の一部を私にくれているって事だと思っています。
だから私は、その想いを大切にして、楽しい時だけじゃなく、うまくいかない日も、逃げない。
ずっと成長し続けることが、私の覚悟です。
■ グループとしての目標
みんなと一緒にどんどん大きな夢を見ること。
小さな会場も、大きなステージも、全部を思い出にしながら、「この時間が宝物だね」って言える未来を作り、個人の力だけじゃなく、支え合って、補い合って、誰かが落ち込んだらみんなで引き上げる。
みんなから長く愛されるグループになるのが目標です。
■ 大切にしていること
私がアイドルとして大切にしていることは、“応援してくれる人の気持ちを裏切らないこと”。
楽しい時も、不安な時も、ステージに立つ以上は全力で。
ライブも、特典会も、配信も、SNSも、全部が誰かの大切な時間。
選んでもらえている事への感謝の気持ちを忘れず、昨日の自分より少しでも成長すること。
その積み重ねが、応援してくださる方への一番の恩返しだと思っています。
完璧にはなれないからこそ、毎日の積み重ねを大事にしたいと思っています。
見えないところでの練習や準備も、全部ステージにつながっていると信じています。
これからもRiriらしさを大切にしながら、マイペースでも努力は止めずに頑張っていきます。
ゆっくりかもしれないけど自分の歩幅で、でも確実に前へ。
成長した姿をたくさん見せられるように頑張ります。
これからもそばで見守って頂けると嬉しいです。
――――――――――
ちぃたん☆ぼんばーずOSKは今後も関西から全国を目標に活動を展開してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343109/images/bodyimage1】
配信元企業：ONTIMES株式会社
